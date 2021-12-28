Конечно, Россия пользуется напряжением вдоль украинской границы. Об этом сообщил в эфире 24 канала политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

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Зубов: заявления бесполезны

По его словам, Кремль хочет заставить Запад выполнить "гарантии безопасности", чтобы Украину, Грузию и другие страны СССР не принимали в Организацию Североатлантического договора.

Я думаю, что это попытка дипломатического и недипломатичного давления,

– подчеркнул Зубов.

Он считает, что соответствующие заявления не могут повлиять на Запад. В то же время они возбудят часть российского антиукраинского сообщества. "Но в целом они являются бесполезными", – добавил политолог.

Напомним! По данным СМИ, США и Россия проведут переговоры относительно Украины 10 января. Также речь будет идти о контроле над ядерным вооружением.

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О каких заявлениях говорится

К российской пропаганде присоединился глава Чечни Кадыров. Он заявил, что Украину надо присоединить к России, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

Он также сказал, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но, мол, нужно соответствующее поручение.

Скандальный российский политик Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь.

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