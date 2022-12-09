Несмотря на то, что сам мятеж и захват власти в Германии полностью провалились, деятельность таких радикальных группировок в одной из наиболее развитых стран Евросоюза свидетельствует о негативных мировых тенденциях. 24 канал проанализировал, кто же стоял за попыткой госпереворота и известно ли уже о российском следе.
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Как и кто планировал госпереворот в Германии
Рейхсбюргеры готовили государственный переворот и вооруженное нападение на органы власти в Германии. Отдельным пунктом их плана было захват Бундестага. Таким образом они надеялись повлиять на беспорядки, которые бы впоследствии радикализировались. На фоне гражданского конфликта мятежники планировали свергнуть федеральное правительство и прийти к власти.
К участию в спецоперации, которую уже назвали антитеррористической, привлекли более 3000 сотрудников правоохранительных органов из 11 федеральных земель. В ней участвовала также немецкая разведка, ведь террористическая сеть действовала и за пределами самой Германии, в Австрии и Италии.
Задержание Генриха Ройсса – так называемого Генриха XIII / фото dpa
Кто такой князь Генрих XIII и какова его рольОсновным бенефициаром этого мятежа называют 71-летнего Генриха Ройсса или Генриха XIII. Ройс действительно является потомком немецких князей, но за рамками своего монархического "хобби" он работал финансовым консультантом. Династия Ройсса, которой в этом году исполнилось 900 лет, когда-то правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии – восточногерманских землях.
Если бы мятеж удался, Ройсса должны были назначить "регентом", то есть правителем нового государства, возникшего на обломках ФРГ. Он также был главой центрального органа "рейхсбюргеров", так называемого "Совета".
В общей сложности сообщают о задержании не менее 25 "рейхсбюргеров", 13 из которых уже арестованы и против них начато следствие. Еще 27 человек находятся под подозрением. Среди заговорщиков есть также:
- бывшие военные Бундесвера,
- экс-депутат ультраправой партии Альтернатива для Германии
- даже гражданин России.
Пока неизвестно причастен ли Кремль к организации этого мятежа, но, по предварительным данным, участвовавший в сговоре россиянин действительно пытался связаться с людьми из Москвы и направить им предложение о сотрудничестве. Впрочем, полиция пока не подтвердила и не выяснила точно, удалось ли ему это.
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Кто должен войти в теневой кабинет мятежников:
- в роли "министра юстиции" – экс-депутат Бундестага Биргит Мальсак-Винкеманн, которая представляла ультраправую партию Альтернатива для Германии и после завершения работы в парламенте работала судьей в Берлине;
- в роли "министра иностранных дел" – Тим Пауль Г., доктор права;
- в роли консультанта по вопросам международного права – Маттес Х. из Баден-Вюртемберга, многолетний сторонник "рейхсбюргеров";
- в роли "министра здравоохранения" – доктор Мелани Р. из Нижней Саксонии, также якобы поддерживавшей группу финансово.
На чем базируется идеология "рейхсбюргеров"
Понятие "рейхсбюргер", то есть гражданин Рейха, довольно неоднородно и включает большое количество различных радикально настроенных людей: от сектантов и эзотериков до ультраправых и монархистов. Главная идея так называемого "Второго Рейха" состоит в том, что его сторонники всячески отрицают существование ФРГ как законного и суверенного государства.
По их мнению, Германия сейчас находится под внешним управлением, а демократическое устройство, которое в настоящее время властвует в немецком государстве – только ширма.
Граждане Рейха обычно отказываются платить налоги или штрафы или исполнять судебные приказы и решения. В общем, они считают, что "Второй Рейх" продолжает существовать либо в пределах Германской империи, либо в границах 1937 года, до аншлюса Австрии и провозглашения Адольфом Гитлером Третьего Рейха.
Граждане Рейха на демонстрации в Германии / фото dpa
Как гражданское движение "рехсбюргеры" возникли еще в 1980 году, но мощно радикализировались в 2010–2013 годах. Граждане Рейха за это время совершили тысячи уголовных преступлений, а сами участники движения давно находятся под наблюдением немецких правоохранителей.
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Почему мятеж с самого начала был обречен на провал
Немецкие СМИ при активном обсуждении этой истории пришли к выводу, что такой захват власти был изначально обречен на провал. Немецкое общество, полиция или армия вряд ли поддержали бы подобное изменение режима, а удержать власть силами малой группы вооруженных людей им бы не удалось.
Впрочем, несмотря на очевидную провальность этой идеи, политическое сообщество Германии очень озабочено ситуацией. Особое внимание уделяется связям "рейхсбюргеров" с полицией и депутатами Альтернативы для Германии. Если подобные радикалы проникли в Бундестаг, это несет прямую угрозу национальной безопасности. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нужно принять необходимые меры для защиты немецкой демократии.
Если подтвердится, что готовятся террористические преступления, следует принимать меры, уголовное право также должно установить пределы. Германия – это либеральная демократия, но эта либеральная демократия также должна быть защищена,
– заявил Штайнмайер.
Что известно о связях AFD с российскими спецслужбамиПартия Альтернатива для Германии уже давно подозревается в сотрудничестве с Кремлем. Москва финансирует множество ультраправых движений и партий по всей Европе. Учитывая, что подобные партии причастны ко многим беспорядкам и противоправной деятельности, Кремль использует их для давления на политическое руководство европейских стран.
При этом именно бессмысленность идеи государственного мятежа в Германии долгое время воспринималась стражами порядка как миф. Депутат Бундестага Бернд Рикзингер призвал расформировать элитное подразделение Бундесвера KSK, ведь то, что они воспринимали "как фантастический роман", в конце концов стало "горькой реальностью".
Демократия под ударом
Общая тенденция на радикализацию подобных движений несет прямую угрозу демократии, а в конечном счете и национальной безопасности многих стран свободного мира. Немецкие чиновники сразу провели аналогию между мятежом "рейхсбюргеров" и штурмом Капитолия США. Толпа, захватившая здание Конгресса, кричала об украденных выборах и силой пыталась восстановить справедливость.
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Сторонник теории заговора QAnon во время штурма Капитолия США / Фото AP
Немецкие заговорщики тоже пытались восстановить справедливость, но уже историческую. Для этого они были готовы погрузить страну в пропасть вооруженных столкновений, гражданской войны и разрушить германскую демократию. При этом вернуться к политической системе, присущей позапрошлому веку.
Мощные конспирологические движения были всегда, но в последнее время они активно вооружаются и даже получают политическую поддержку. Очень часто деятельность подобных групп подпитывается популистическими речами некоторых политиков с автократическими замашками.
Автор современной политической теории России, империалист Александр Дугин / Фото Getty
Ультраправые политики на Западе также пытаются использовать конспирологов ради определенных политических достижений. К примеру, в США появилось целое движение "американских налогоплательщиков", которые сначала просто жаловались на выделение средств на поддержку Украины, а в конце концов начали сомневаться даже в существовании войны в Украине. Мол, это все выдумки "демократической пропаганды", чтобы украсть бюджетные средства.
Некоторые американские политики сейчас подхватывают такой нарратив, чтобы использовать его против своих политических оппонентов. Проблема в том, что политики, которые развивают паранойю в обществе и заигрывают с радикалами, не видят дальняя перспективы своих действий. Они не отдают себе отчет, к чему действительно может привести подстрекательство радикальных группировок.
Ведь даже если представить, что подобный госпереворот был бы успешен, человек, который придет к власти в разрушенной политической системе, рискует положить собственную голову на плаху, когда разгоряченные радикалы разочаруются и в нем тоже.