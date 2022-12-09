Несмотря на то, что сам мятеж и захват власти в Германии полностью провалились, деятельность таких радикальных группировок в одной из наиболее развитых стран Евросоюза свидетельствует о негативных мировых тенденциях. 24 канал проанализировал, кто же стоял за попыткой госпереворота и известно ли уже о российском следе.

Читайте также Хотели убить Шольца: в NYT узнали шокирующие подробности неудачного переворота в Германии

Как и кто планировал госпереворот в Германии

Рейхсбюргеры готовили государственный переворот и вооруженное нападение на органы власти в Германии. Отдельным пунктом их плана было захват Бундестага. Таким образом они надеялись повлиять на беспорядки, которые бы впоследствии радикализировались. На фоне гражданского конфликта мятежники планировали свергнуть федеральное правительство и прийти к власти.

К участию в спецоперации, которую уже назвали антитеррористической, привлекли более 3000 сотрудников правоохранительных органов из 11 федеральных земель. В ней участвовала также немецкая разведка, ведь террористическая сеть действовала и за пределами самой Германии, в Австрии и Италии.

Обратите внимание! По данным The New York Times, "рейхсбюргеры" планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. Кроме убийства Шольца они планировали прекратить поставки электроэнергии в стране и быстро создать собственные вооруженные силы.



Задержание Генриха Ройсса – так называемого Генриха XIII / фото dpa

Кто такой князь Генрих XIII и какова его роль Основным бенефициаром этого мятежа называют 71-летнего Генриха Ройсса или Генриха XIII. Ройс действительно является потомком немецких князей, но за рамками своего монархического "хобби" он работал финансовым консультантом. Династия Ройсса, которой в этом году исполнилось 900 лет, когда-то правила землями в нынешних Тюрингии и Саксонии – восточногерманских землях.



Если бы мятеж удался, Ройсса должны были назначить "регентом", то есть правителем нового государства, возникшего на обломках ФРГ. Он также был главой центрального органа "рейхсбюргеров", так называемого "Совета".

В общей сложности сообщают о задержании не менее 25 "рейхсбюргеров", 13 из которых уже арестованы и против них начато следствие. Еще 27 человек находятся под подозрением. Среди заговорщиков есть также:

бывшие военные Бундесвера,

экс-депутат ультраправой партии Альтернатива для Германии

даже гражданин России.

Пока неизвестно причастен ли Кремль к организации этого мятежа, но, по предварительным данным, участвовавший в сговоре россиянин действительно пытался связаться с людьми из Москвы и направить им предложение о сотрудничестве. Впрочем, полиция пока не подтвердила и не выяснила точно, удалось ли ему это.

Интересно Эволюция Шольца: как война и имперские амбиции Путина изменили Германию

Интересно также, что организаторы мятежа уже распределили министерские должности в будущем правительстве, а также вербовали бывших и штатных военных. Некоторые из этих военных на момент задержания уже были обвинены в многочисленных служебных преступлениях. Таким образом, "рейхсбюргеры" планировали обеспечить себе силовую поддержку со стороны армии.

Кто должен войти в теневой кабинет мятежников:

в роли "министра юстиции" – экс-депутат Бундестага Биргит Мальсак-Винкеманн, которая представляла ультраправую партию Альтернатива для Германии и после завершения работы в парламенте работала судьей в Берлине;

в роли "министра иностранных дел" – Тим Пауль Г., доктор права;

в роли консультанта по вопросам международного права – Маттес Х. из Баден-Вюртемберга, многолетний сторонник "рейхсбюргеров";

в роли "министра здравоохранения" – доктор Мелани Р. из Нижней Саксонии, также якобы поддерживавшей группу финансово.

На чем базируется идеология "рейхсбюргеров"

Понятие "рейхсбюргер", то есть гражданин Рейха, довольно неоднородно и включает большое количество различных радикально настроенных людей: от сектантов и эзотериков до ультраправых и монархистов. Главная идея так называемого "Второго Рейха" состоит в том, что его сторонники всячески отрицают существование ФРГ как законного и суверенного государства.

По их мнению, Германия сейчас находится под внешним управлением, а демократическое устройство, которое в настоящее время властвует в немецком государстве – только ширма.

Граждане Рейха обычно отказываются платить налоги или штрафы или исполнять судебные приказы и решения. В общем, они считают, что "Второй Рейх" продолжает существовать либо в пределах Германской империи, либо в границах 1937 года, до аншлюса Австрии и провозглашения Адольфом Гитлером Третьего Рейха.



Граждане Рейха на демонстрации в Германии / фото dpa

Как гражданское движение "рехсбюргеры" возникли еще в 1980 году, но мощно радикализировались в 2010–2013 годах. Граждане Рейха за это время совершили тысячи уголовных преступлений, а сами участники движения давно находятся под наблюдением немецких правоохранителей.

Кстати Участников путча в Германии могли вербовать даже с помощью экстрасенсов

Обратите внимание! Отдельный толчок к радикализации "Рейхсбюргеры" получили после популяризации американской конспирологической теории QAnon. Распространение этой конспирологии в США также является одной из основных причин, которые натолкнули людей на штурм Капитолия США 6 января 2021 года.

Почему мятеж с самого начала был обречен на провал

Немецкие СМИ при активном обсуждении этой истории пришли к выводу, что такой захват власти был изначально обречен на провал. Немецкое общество, полиция или армия вряд ли поддержали бы подобное изменение режима, а удержать власть силами малой группы вооруженных людей им бы не удалось.

При этом политические аналитики считают, что даже если россиянам действительно поступило предложение поддержать этот мятеж, Москва точно была поражена размахом этого плана и вряд ли бы приобщилась к такой бессмысленной авантюре. Российские спецслужбы, скорее всего, отдавали себе отчет, что подобное радикальное движение точно находится под пристальным наблюдением немецких спецслужб. Таким образом, прямое вовлечение в провальную попытку госпереворота в Германии повлекло бы за собой большой международный скандал.

Впрочем, несмотря на очевидную провальность этой идеи, политическое сообщество Германии очень озабочено ситуацией. Особое внимание уделяется связям "рейхсбюргеров" с полицией и депутатами Альтернативы для Германии. Если подобные радикалы проникли в Бундестаг, это несет прямую угрозу национальной безопасности. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нужно принять необходимые меры для защиты немецкой демократии.

Если подтвердится, что готовятся террористические преступления, следует принимать меры, уголовное право также должно установить пределы. Германия – это либеральная демократия, но эта либеральная демократия также должна быть защищена,

– заявил Штайнмайер.

Что известно о связях AFD с российскими спецслужбами Партия Альтернатива для Германии уже давно подозревается в сотрудничестве с Кремлем. Москва финансирует множество ультраправых движений и партий по всей Европе. Учитывая, что подобные партии причастны ко многим беспорядкам и противоправной деятельности, Кремль использует их для давления на политическое руководство европейских стран.

При этом именно бессмысленность идеи государственного мятежа в Германии долгое время воспринималась стражами порядка как миф. Депутат Бундестага Бернд Рикзингер призвал расформировать элитное подразделение Бундесвера KSK, ведь то, что они воспринимали "как фантастический роман", в конце концов стало "горькой реальностью".

Spätestens nach der heutigen #Razzia sollte das #KSK als sogenannte Eliteeinheit der Bundeswehr aufgelöst werden. — Bernd Riexinger ︎ (@b_riexinger) December 7, 2022

Демократия под ударом

Общая тенденция на радикализацию подобных движений несет прямую угрозу демократии, а в конечном счете и национальной безопасности многих стран свободного мира. Немецкие чиновники сразу провели аналогию между мятежом "рейхсбюргеров" и штурмом Капитолия США. Толпа, захватившая здание Конгресса, кричала об украденных выборах и силой пыталась восстановить справедливость.

Актуально Без "их там нет" не обошлось: путч в Германии планировали россиянка и "фанат" России



Сторонник теории заговора QAnon во время штурма Капитолия США / Фото AP

Немецкие заговорщики тоже пытались восстановить справедливость, но уже историческую. Для этого они были готовы погрузить страну в пропасть вооруженных столкновений, гражданской войны и разрушить германскую демократию. При этом вернуться к политической системе, присущей позапрошлому веку.

Мощные конспирологические движения были всегда, но в последнее время они активно вооружаются и даже получают политическую поддержку. Очень часто деятельность подобных групп подпитывается популистическими речами некоторых политиков с автократическими замашками.

К слову, нынешняя российская идеология полностью базируется на конспирологических теориях о НАТО и больном представлении о традициях, олицетворяющих отказ от всех благ современности ради сохранения призрачной "русской души" и "особого пути", в большинстве своем предполагающего антицивилизационные идеи. Российская проблема состоит в том, что этими деструктивными идеями поражена не какая-то малая группа граждан, а взгляды высшего руководства страны.



Автор современной политической теории России, империалист Александр Дугин / Фото Getty

Ультраправые политики на Западе также пытаются использовать конспирологов ради определенных политических достижений. К примеру, в США появилось целое движение "американских налогоплательщиков", которые сначала просто жаловались на выделение средств на поддержку Украины, а в конце концов начали сомневаться даже в существовании войны в Украине. Мол, это все выдумки "демократической пропаганды", чтобы украсть бюджетные средства.

Is this guy alive? I haven’t seen him on news like I used to lately — Feven G (@Feven_G2) December 7, 2022

Некоторые американские политики сейчас подхватывают такой нарратив, чтобы использовать его против своих политических оппонентов. Проблема в том, что политики, которые развивают паранойю в обществе и заигрывают с радикалами, не видят дальняя перспективы своих действий. Они не отдают себе отчет, к чему действительно может привести подстрекательство радикальных группировок.

Ведь даже если представить, что подобный госпереворот был бы успешен, человек, который придет к власти в разрушенной политической системе, рискует положить собственную голову на плаху, когда разгоряченные радикалы разочаруются и в нем тоже.