Судебное заседание было сугубо формальным. Потерпевшая Анастасия Луговая не успела на него, потому что заседание перенесли на час раньше.

Ранее В СИЗО умер мужчина, пытавшийся в поезде изнасиловать Анастасию Луговую

Попытка изнасилования в поезде: дело закрыли

О смерти нападающего Виталия Рудзько стало известно месяц назад. Мужчина скончался в больнице, куда его госпитализировали за 3 дня до смерти.

Смерть обвиняемого стала причиной закрытия 19 мая Соломенским райсудом Киева уголовного производства.

Напомним, ранее потерпевшая Анастасия Луговая подчеркнула, что "это еще не конец дела". По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.

Нападение на Анастасию Луговую: коротко