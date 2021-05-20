Судебное заседание было сугубо формальным. Потерпевшая Анастасия Луговая не успела на него, потому что заседание перенесли на час раньше.
Ранее В СИЗО умер мужчина, пытавшийся в поезде изнасиловать Анастасию Луговую
Попытка изнасилования в поезде: дело закрыли
О смерти нападающего Виталия Рудзько стало известно месяц назад. Мужчина скончался в больнице, куда его госпитализировали за 3 дня до смерти.
Смерть обвиняемого стала причиной закрытия 19 мая Соломенским райсудом Киева уголовного производства.
Напомним, ранее потерпевшая Анастасия Луговая подчеркнула, что "это еще не конец дела". По ее словам, сейчас нужно изменить систему, чтобы в будущем быть уверенными в том, что права можно и нужно защищать.
Нападение на Анастасию Луговую: коротко
- Ужасное событие произошло в ночь на 1 августа 2020 года в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка с ребенком, проник пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.
- Потерпевшей помогла проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Нападавшего задержали по прибытии поезда в Киев.
- С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. В то же время защита требовала 5 лет для насильника.