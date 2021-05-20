Судове засідання було суто формальним. Потерпіла Анастасія Лугова не встигла на нього, бо засідання перенесли на годину раніше.

Раніше У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

Спроба зґвалтування у потязі: справу закрили

Про смерть нападника Віталія Рудзька стало відомо місяць тому. Чоловік помер у лікарні, куди його госпіталізували за 3 дні до смерті.

Смерть обвинуваченого стала причиною закриття 19 травня Солом'янським райсудом Києва кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше потерпіла Анастасія Лугова наголосила, що "це ще не кінець справи". За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

Напад на Анастасію Лугову: коротко