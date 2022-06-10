Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал. Он отметил, что это фейковое "правосудие" Россия поступила с помощью своих марионеток.

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Агрессор хочет поднять ставки на войне, – Лещенко

Это типичный пример того, как агрессор использует бренд "суда" для того, чтобы поднимать ставки в войне и таким образом добиться легализации своих проксипредставителей.

– сказал Лещенко.

Советник главы ОП говорит, что граждан Великобритании и Марокко, воевавших в рядах ВСУ, используют как своеобразный инструмент для легализации так называемого "правосудия" образований боевиков на Донбассе.

Украина будет делать все для освобождения этих граждан

Они надеются, что международное сообщество или представители этих стран вступили в правовые отношения с этими квазиреспубликами. Это может произойти, если на это решение будут подавать апелляцию или вступать в переговоры.

Украинское государство будет принимать все меры для освобождения этих граждан и для того, чтобы они не были казнены, – добавил Лещенко.

Понятно, что Россия не считается ни с какими международными документами, в частности, и с Женевскими конвенциями. Само нарушение этих конвенций и было зафиксировано в ходе этого судилища.

Важно! Украина рассчитывает на активную позицию Международного комитета Красного Креста по недопущению исполнения этих приговоров.

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Что известно о так называемом "приговоре" иностранным гражданам:

Марионетки Путина на Донбассе приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших в ВСУ против России.

Речь идет о 2 гражданах Великобритании Эйдене Эслине и Шоне Пиннере, а также гражданине Марокко – Брагиме Саадуне.

Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала "приговор" "полной фикцией и не имеющим легитимности."

США и Канада жестко отреагировали на решение боевиков. Они призывали Россию уважать международное право.

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