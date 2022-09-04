Оккупанты попытались прорвать украинскую линию обороны в районе села Пасека. Об этом 24 каналу рассказала журналистка из Харькова Анна Черненко.

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По ее словам, Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаку. Российские оккупанты отошли, неся потери.

Какая цель врага

Как рассказала Черненко, оккупанты в Харьковской области предпринимают попытки прорыва каждый день.

Вероятно, россияне испытывают ВСУ на прочность, ищут слабые места. Однако в Харьковской области находятся очень мощные бригады, теробороновцы из разных частей Украины,

– сказала журналистка.

Она добавила, что, по предположениям экспертов, такими попытками прорыва в Харьковской области оккупанты могут пытаться отвлечь внимание ВСУ от других участков фронта.

Как россияне пытаются наступать на Харьковщине

По словам Черненко, российские захватчики методично бьют в определенные места из разных видов вооружения.

"Если мы говорим об Изюмском районе или даже севере Харькова, то там бывают и авиаудары. Также оккупанты наносят удары из РСЗО и других артиллерийских установок", – отметила журналистка.

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Таким образом враг пытается "прощупать" слабые места в украинской линии обороны.

Иногда выходят определенные боевые группы россиян. Но чаще они не возвращаются, потому что украинские защитники их уничтожают,

– рассказала Черненко.

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