Оккупанты попытались прорвать украинскую линию обороны в районе села Пасека. Об этом 24 каналу рассказала журналистка из Харькова Анна Черненко.
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По ее словам, Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаку. Российские оккупанты отошли, неся потери.
Какая цель врага
Как рассказала Черненко, оккупанты в Харьковской области предпринимают попытки прорыва каждый день.
Вероятно, россияне испытывают ВСУ на прочность, ищут слабые места. Однако в Харьковской области находятся очень мощные бригады, теробороновцы из разных частей Украины,
– сказала журналистка.
Она добавила, что, по предположениям экспертов, такими попытками прорыва в Харьковской области оккупанты могут пытаться отвлечь внимание ВСУ от других участков фронта.
Как россияне пытаются наступать на Харьковщине
По словам Черненко, российские захватчики методично бьют в определенные места из разных видов вооружения.
"Если мы говорим об Изюмском районе или даже севере Харькова, то там бывают и авиаудары. Также оккупанты наносят удары из РСЗО и других артиллерийских установок", – отметила журналистка.
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Таким образом враг пытается "прощупать" слабые места в украинской линии обороны.
Иногда выходят определенные боевые группы россиян. Но чаще они не возвращаются, потому что украинские защитники их уничтожают,
– рассказала Черненко.
Анна Черненко рассказала о новых обстрелах Харькова: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. В ночь на 4 сентября 2 российские ракеты попали в частный сектор.
- Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс Киевского района города. Как сообщили в ГСЧС, все сооружения гостиничного комплекса были из дерева, поэтому сразу после взрыва возник пожар. На месте попадания правоохранители изъяли обломки ракет С-300.
- оккупанты продолжают наносить удары по Харьковщине. Только за минувшие сутки в результате обстрелов врага в области зафиксировали 22 пожара.
- К большому сожалению, атаки оккупантов не обошлись без жертв. Известно о 45-летней женщине, погибшей в результате обстрела Чугуевского района. Еще два человека были ранены – 64-летняя женщина из Чугуевского района и 43-летний мужчина из Изюмского района.