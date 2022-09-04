Окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у районі села Пасіка. Про це 24 каналу розповіла журналістка з Харкова Анна Черненко.

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За її словами, Збройні Сили України успішно відбили атаку. Російські окупанти відійшли, зазнавши втрат.

Яка мета ворога

Як розповіла Черненко, окупанти у Харківській області здійснюють спроби прориву щодня.

Ймовірно, росіяни випробовують ЗСУ на міцність, шукають слабкі місця. Однак на Харківщині перебувають дуже потужні бригади, тероборонівці з різних частин України,

– сказала журналістка.

Вона додала, що за припущеннями експертів, такими спробами прориву у Харківській області окупанти можуть намагатися відвернути увагу ЗСУ від інших ділянок фронту.

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За словами Черненко, російські загарбники методично б'ють у певні місця з різних видів озброєння.

"Якщо ми говоримо про Ізюмський район чи навіть північ Харкова, то там бувають і авіаудари. Також окупанти завдають ударів з РСЗВ та будь-яких артилерійських установок", – зазначила журналістка.

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Таким чином ворог намагається "промацати" слабкі місця в українській лінії оборони.

Іноді виходять певні бойові групи росіян. Але найчастіше вони не повертаються, тому що українські захисники їх знищують,

– розповіла Черненко.

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