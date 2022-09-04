Окупанти спробували прорвати українську лінію оборони у районі села Пасіка. Про це 24 каналу розповіла журналістка з Харкова Анна Черненко.
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За її словами, Збройні Сили України успішно відбили атаку. Російські окупанти відійшли, зазнавши втрат.
Яка мета ворога
Як розповіла Черненко, окупанти у Харківській області здійснюють спроби прориву щодня.
Ймовірно, росіяни випробовують ЗСУ на міцність, шукають слабкі місця. Однак на Харківщині перебувають дуже потужні бригади, тероборонівці з різних частин України,
– сказала журналістка.
Вона додала, що за припущеннями експертів, такими спробами прориву у Харківській області окупанти можуть намагатися відвернути увагу ЗСУ від інших ділянок фронту.
Як росіяни намагаються наступати на Харківщині
За словами Черненко, російські загарбники методично б'ють у певні місця з різних видів озброєння.
"Якщо ми говоримо про Ізюмський район чи навіть північ Харкова, то там бувають і авіаудари. Також окупанти завдають ударів з РСЗВ та будь-яких артилерійських установок", – зазначила журналістка.
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Таким чином ворог намагається "промацати" слабкі місця в українській лінії оборони.
Іноді виходять певні бойові групи росіян. Але найчастіше вони не повертаються, тому що українські захисники їх знищують,
– розповіла Черненко.
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Ситуація на Харківщині: останні новини
- Окупанти продовжують обстрілювати Харків. У ніч на 4 вересня 2 російські ракети влучили в приватний сектор.
- Одна з ворожих ракет влучила у ресторанний комплекс, що у Київському районі міста. Як повідомили у ДСНС, всі забудови готельного комплексу були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа. На місці влучання правоохоронці вилучили уламки ракет С-300.
- Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківщині. Лише за минулу добу унаслідок обстрілів ворога в області зафіксували 22 пожежі.
- На превеликий жаль, атаки окупантів не обійшлися без жертв. Відомо про 45-річну жінку, загиблу в результаті обстрілу Чугуївського району. Ще двох людей було поранено – 64-річну жінку з Чугуївського району та 43-річного чоловіка з Ізюмського району.