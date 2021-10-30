Этот факт возмутил певицу и победительницу Евровидения-2004 Руслану Лыжичко. Также ее муж и продюсер Александр Ксенофонтов приобщился к претензиям. На сторону Тополb же стали другие артисты, например Валерий Харчишин – фронтмен "Другої ріки". Таким образом, ситуация со взяткой разделила некоторых известных украинских художников на несколько лагерей.

Здесь начало истории "Лоббист" шоу-бизнеса хотел подкупить нардепа за 100 тысяч долларов

Попытка подкупа депутата: что известно

В Офисе генпрокурора сообщили, что задержали "главу общественного союза, деятельность которого заключается в получении средств за использование музыкальных произведений субъектами хозяйствования – ресторанами, торговыми центрами и так далее – и последующего их перечисления владельцам авторских прав" .

По версии следствия, задержанный через помощника нардепа передал тому (а говорится якобы о главе одного из комитетов Рады) предложение в 100 тысяч долларов, да даже не разовое, а ежегодное.

А все лишь затем, чтобы депутат поспособствовал блокированию внесения изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

В то же время несколькими часами ранее правоохранителей фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя в фейсбуке опубликовал эту же информацию, но при этом указал, что задержан директор Украинской лиги авторских и смежных прав (УЛАСП) и Организации коллективного управления авторских и смежных прав (ОКУАСП) Александр Никин.

Пока мы, самое большое сообщество авторов страны, боремся за свое право на честное авторское вознаграждение, среди прочего и поддерживая закон 5572 … Директор ОКУАСП и УЛАСП Никин Александр осуществил завершенный подкуп народного депутата с целью отсрочить или вообще снять законопроект с повестки Верховной Рады,

– подчеркнул Тополя.

Почему Руслана высказала претензии к Тополе

Певица Руслана отреагировала на сообщение Тараса Тополи, выразив тому претензии: мол, откуда у него фото и информация о "причастных персонах". Впрочем, сам факт задержания Никина она подтвердила, как и "обыски у издателя".

Здесь следует отметить, что Руслана является противницей изменений в закон об авторском праве.

Так же, например, как Мария Бурмака, которая считает, что в Украине только убрали "хаос в области выплаты роялти", а изменения законодательства якобы могут снова его вернуть (об этом напомнили в "Ракурсе" ).

К острому обсуждению в соцсетях присоединился и муж Русланы – продюсер и рок-музыкант Александр Ксенофонтов . Он написал, что находится "по другую сторону баррикад" по отношению к Тарасу Тополе.

Тарас выкладывает фото, информацию и обвинения еще до того, как это успевают передать те, о ком он пишет. А на месте еще даже нет адвокатов,

– возмутился Ксенофонтов.

Также супругов почему-то очень разозлило то, что Тарас Тополя информацию о предполагаемом преступлении обнародовал перед силовиками, и не заретушировал фото.

Не первая, вероятно, взятка

Под сообщением Русланы высказался и другой известный музыкант, фронтмен "Другої ріки", Валерий Харчишин. Однако он встал на сторону Тополи.

Не может дважды осужденный за земельное мошенничество ставленник бывшего министра Табачника трогать авторские деньги,

– написал он.

И в пример привел случай 2009 года, когда мужчину по имени Александр Никин уже задерживали за взятку ( Obozrevatel писал об этом подробнее).