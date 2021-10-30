Цей факт обурив співачку та переможницю Євробачення-2004 Руслану Лижичко. Також і її чоловік та продюсер Олександр Ксенофонтов долучився до претензій. На бік Тополі ж стали інші артисти, як-от Валерій Харчишин – фронтмен "Другої ріки". У такий спосіб ситуація з хабарем розділила деяких відомих українських митців на кілька таборів.

Тут початок історії "Лобіст" шоу-бізнесу хотів підкупити нардепа за 100 тисяч доларів

Спроба підкупу депутата: що відомо

В Офісі генпрокурора повідомили, що затримали "голову громадської спілки, діяльність якої полягає в отриманні коштів за використання музичних творів суб'єктами господарювання – ресторанами, торговельними центрами тощо – та подальшого їх перерахування власникам авторських прав".

За версією слідства, затриманий через помічника нардепа передав тому (а мовиться начебто про голову одного з комітетів Ради) пропозицію у 100 тисяч доларів, та не разову, а щорічну.

А все тільки для того, щоб депутат посприяв блокуванню внесення змін до закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".

Водночас кількома годинами раніше правоохоронців фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя у фейсбуці опублікував цю ж інформацію, але при цьому вказав, що затриманим є директор Української ліги авторських та суміжних прав (УЛАСП) та Організації колективного управління авторських та суміжних прав (ОКУАСП) Олександр Нікін.

Поки ми, найбільша спільнота авторів країни, боремося за своє право на чесну авторську винагороду, серед іншого й підтримуючи закон 5572… Директор ОКУАСП та УЛАСП Нікін Олександр здійснив завершений підкуп народного депутата з метою відтермінувати або взагалі зняти законопроєкт із повістки Верховної Ради,

– наголосив Тополя.

Чому Руслана висловила претензії до Тополі

Співачка Руслана відреагувала на допис Тараса Тополі, висловивши тому претензії: мовляв, звідки у нього фото та інформація про "причетних персон". Утім, сам факт затримання Нікіна вона підтвердила, як і "обшуки у видавця".

Тут варто зауважити, що Руслана є противницею змін до закону про авторське право.

Так само, наприклад, як Марія Бурмака, яка вважає, що в Україні щойно позбавилися "хаосу в царині питання виплати роялті", а зміни законодавства начебто можуть знову його повернути (про це нагадали у "Ракурсі").

До гострого обговорення у соцмережах долучився і чоловік Руслани – продюсер та рок-музикант Олександр Ксенофонтов. Він написав, що перебуває "по інший бік барикад" щодо Тараса Тополі.

Тарас викладає фото, інформацію та звинувачення ще до того, як це встигають нам передати ті, про кого він пише. А на місці ще навіть нема адвокатів,

– обурився Ксенофонтов.

Також подружжя чомусь дуже розізлило те, що Тарас Тополя інформацію про ймовірний злочин оприлюднив перед силовиками, і не заретушував фото.

Не перший, ймовірно, хабар

Під дописом Руслани висловився й інший відомий музикант, фронтмен "Другої ріки", Валерій Харчишин. А проте він став на бік Тополі.

Не може двічі засуджений за земельне шахрайство ставленик колишнього міністра Табачника торкатися авторських грошей,

– написав він.

І у приклад навів випадок 2009 року, коли чоловіка на ім'я Олександр Нікін вже затримували за хабар (Obozrevatel писав про це детальніше).

Що у підсумку: затримання чоловіка, пов'язаного з розподілом роялті між артистами, розділило тих же артистів на кілька таборів. І активізувало дискусію навколо змін до законопроєкту про авторське право. Історія, вочевидь, ще далеко не завершена.