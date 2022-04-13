"Попытка провалится": Арестович оценил вероятность применения Россией химического оружия

Россияне аккуратно применили химическое оружие в Мариуполе. Это значит, что более масштабная попытка провалится.

Ведь россияне – самоубийцы, но не до такой степени. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Это показывает, что попытка использовать масштабный штаб, вероятнее всего, провалится", – подчеркнул Арестович.

Он напомнил, что после применения химического оружия против жителей Сирии нанесли удар воздушными крылатыми ракетами по сирийской базе, где находились российские военнослужащие.

НАТО даст четкий ответ

По его словам, и президент США Джо Байден, и генсек НАТО Йенс Столтенберг отметили, что химические атаки станут "красными линиями", на которые сразу ответят.

Кроме этого, сегодня, 13 апреля, утром американский лидер заявил: то, что делает Владимир Путин, – это геноцид, а не война. Президенты не бросаются такими словами.

"Это определение означает, что Запад будет останавливать эту войну как геноцид. (Это означает – 24 канал) Расширение спектра возможности и вмешательство Запада в ведение этой войны", – добавил Арестович.

Арестович о применении химического оружия: смотрите видео