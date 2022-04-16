Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Николай Давыдюк. Он подчеркнул, что такой поступок способствует тому, что сейчас украинцам еще труднее сражаться против путинского фашизма.

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Попытки изнасиловать государство

Политолог подчеркнул, что Ватикану и лично Папе Римскому не следует придерживаться такой пророссийской позиции, поскольку за ними следует около миллиарда человек во всем мире. В то же время он отметил, что это либо секретариат дезинформирует Папу, либо действительно симпатизирует Владимиру Путину.

Идея вести украинку и россиянку в параде – якобы братские народы. Это не братские народы, а попытка женить насильника и жертву, мол, у них же любовь. Это попытка изнасиловать государство,

– заявил Давыдюк.

Он подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирное население Украины. Кроме того, посоветовал политикам и другим выдающимся деятелям сбавить градус манипулятивных пророссийских заявлений.