Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк. Він підкреслив, що такий вчинок сприяє тому, що зараз українцям ще важче боротися проти путінського фашизму.

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Намагання зґвалтувати державу

Політолог наголосив, що, Ватикану та особисто Папі Римському не личить дотримуватись такої проросійської позиції, оскільки за ними слідує близько мільярда людей в усьому світі. Водночас він зазначив, що це або секретаріат дезінформує Папу, або він справді симпатизує Володимиру Путіну.

Ідея вести українку та росіянку в параді – нібито це братські народи. Це не братські народи, а спроба одружити ґвалтівника й жертву, мовляв, у них же кохання. Це намагання зґвалтувати державу,

– заявив Давидюк.

Він наголосив, що росіяни продовжують вбивати мирне населення України. Крім того, порадив політикам та іншим визначним діячам збавити градус маніпулятивних проросійських заяв.

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