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Попытка полного уничтожения Грузии: годовщина российско-грузинской войны

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8 августа – ровно десять лет назад началась российско-грузинское вооруженное противостояние. Кровавый конфликт унес жизни сотен человек, а более ста тысяч стали беженцами.

Независимость Грузии стала поперек горла Москве еще в 90-х годах. Поэтому она поддержала сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии, которые тогда провозгласили независимость от Тбилиси. Для урегулирования конфликта – навязала соглашение, согласно которому разместила в проблемных регионах своих военных под видом миротворцев.

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А впоследствии массово начала раздавать там российские паспорта. Реинтегрировать сепаратистские регионы тщетно пытался Михеил Саакашвили. А летом 2008 года, когда Грузия активно размышляла над вступлением в НАТО в Южной Осетии участились вооруженные провокации. В частности артиллерийские обстрелы грузинских сел. А Россия направила туда дополнительные силы миротворцев.

Чтобы вернуть контроль над Южной Осетией, Тбилиси начал наступление на Цхинвали. В конфликт на стороне сепаратистов, официально вмешалась Россия. 8 августа на территорию Грузии ворвались российские самолеты и бронетехника. Боевые действия распространились на Абхазию и уже через несколько дней вышел за пределы сепаратистских регионов. Российские войска массово бомбили грузинские города. Линия фронта вплотную подошла к Тбилиси.

Мы имеем дело с прямой попыткой оккупации Грузии. Я подчеркиваю – не только Цхинвальского региона и Абхазии, а всей Грузии. Это попытка полного захвата и уничтожения Грузии,
– сказал президент Грузии (2008-2013 гг.) Михеил Саакашвили.

В конфликт тогда вмешался Евросоюз, роль переговорщика взяла на себя Франция. В конце концов, Грузия и Россия согласились на перемирие и вывод войск, и 12 августа бои прекратились. Вскоре Россия признала Южную Осетию и Абхазию "независимыми государствами". Но свои войска оттуда так и не вывела. Поэтому Грузия контроля над сепаратистскими территориями не имеет до сих пор. Через 10 лет после войны в ОБСЕ признали – Россия оккупировала грузинскую территорию, а в ЕС традиционно выражают обеспокоенность действиями Москвы.

Мы осуждаем то, что Москва называет закреплением новых реалий на местах. Мы считаем неприемлемым наращивания военного присутствии России в обособленных регионах, а также строительство ею физических барьеров на линии разграничения,
– заявила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Федерика Могерени.

И Россия на эти предостережения внимания не обращала, а взамен вообще угрожает Грузии "страшным конфликтом". Глава российского правительства Дмитрий Медведев недавно заявил, что к этому может привести вступление Грузии в НАТО. Потому что, вроде, это является угрозой российской безопасности. Аналогичные угрозы звучали из уст президента России Волоодимира Путина относительно Украины.

Теги: Новости России Новости Грузии война
Источник: 24 канал
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