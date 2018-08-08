Спроба повного знищення Грузії: річниця російсько-грузинської війни

8 серпня – рівно десять років тому розпочалося російсько-грузинське збройне протистояння. Кривавий конфлікт забрав життя сотень людей, а понад сто тисяч стали біженцями.

Незалежність Грузії стала поперек горла Москві ще у 90-х роках. Тож вона підтримала сепаратистів у Південній Осетії та Абхазії, які тоді проголосили незалежність від Тбілісі. Для врегулювання конфлікту – нав'язала угоду, згідно з якою розмістила у проблемних регіонах своїх військових під виглядом миротворців.

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А згодом масово почала роздавати там російські паспорти. Реінтегрувати сепаратистські регіони марно намагався Міхеїл Саакашвілі. А влітку 2008 року, коли Грузія активно розмірковувала над вступом до НАТО у Південній Осетії почастішали збройні провокації. Зокрема артилерійські обстріли грузинських сіл. А Росія направила туди додаткові сили миротворців.

Аби повернути контроль над Південною Осетією, Тбілісі почав наступ на Цхінвалі. У конфлікт, на боці сепаратистів, офіційно втрутилася Росія. 8 серпня на територію Грузії увірвалися російські літаки та бронетехніка. Бойові дії поширилися на Абхазію і вже за кілька днів вийшов за межі сепаратистських регіонів. Російські війська масово бомбардували грузинські міста. Лінія фронту впритул підійшла до Тбілісі.

Ми маємо справу з прямою спробою окупації Грузії. Я наголошую – не лише Цхінвальського регіону та Абхазії, а всієї Грузіїю. Це спроба повного захоплення та знищення Грузії,

– сказав президент Грузії (2008-2013 рр.) Міхеїл Саакашвілі.

У конфлікт тоді втрутився Євросоюз, роль переговірника взяла на себе Франція. Зрештою, Грузія та Росія погодилися на перемир'я і виведення військ і 12 серпня бої припинилися. Незабаром Росія визнала Південну Осетію і Абхазію "незалежними державами". Але свої війська звідти так і не вивела. Тож Грузія контролю над сепаратистськими територіями не має і досі. Через 10 років після війни в ОБСЄ визнали – Росія окупувала грузинську територію, а в ЄС традиційно висловлюють стурбованість діями Москви.

Ми засуджуємо те, що Москва називає закріпленням нових реалій на місцях. Ми вважаємо неприйнятним нарощення військової пристуності Росії у відокремлених регіонах, а також будівництво нею фізичних бар'єрів на лінії розмежування,

– заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Федеріка Могерені.

Та Росія на ці застереження не зважала, а натомість взагалі погрожує Грузії "страшним конфліктом". Очільник російського уряду Дмитро Медвєдєв нещодавно заявив, що до цього може привести вступ Грузії до НАТО. Бо, начебто, це є загрозою російській безпеці. Аналогічні погрози лунали з вуст президента Росії Волоодимира Путіна і щодо України.