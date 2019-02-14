Попытка решить за украинцев закончится бегством в Ростов, – Солонтай о полномочиях президента

Президент Украины не имеет права единолично решать стратегически важные для Украины вопросы. Впрочем, он имеет действительно очень много полномочий.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Александр Солонтай.

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По его словам, избиратели на самом деле далеко не полностью понимают полномочия президента. Ведь в своих кампаниях кандидаты расставляют каждый свои акценты, а в результате – ни один не дает ответа на все важные вопросы.

Однако, если президент захочет решать за Украину и за украинцев и натянет на себя полномочия, которыми он не обладает, то закончится это бегством в Ростов и "за поребрик",

– подчеркнул эксперт.

И добавил, что у президента и без того очень и очень много полномочий: "Президент назначает четыре сотни глав райгосадминистраций, более двадцати глав областных администраций. А есть еще посольства, военная, оборонная сфера, обеспечение действия конституции, правового государства. Также квота в кабмине и право подавать законопроекты в ВР. И это я не говорил даже о ГУД (Государственное управление делами – 24 канал), "Укроборонпром", АП и так далее".

Полный перечень полномочий президента можно прочитать в Конституции Украины

"Столько полномочий, сколько есть у занимателя украинской царско-президентской должности, нет ни у одного руководителя цивилизованной страны из европейских демократий", - подытожил Солонтай.

Смотрите видео интервью Александра Солонтая 24 канала: