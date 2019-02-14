20:48
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Спроба вирішити за українців закінчиться втечею у Ростов, – Солонтай про повноваження президента

      381 Читать новость на русском
      У Конституції закріплено курс України на ЄС та НАТО
      У Конституції закріплено курс України на ЄС та НАТО / 24 канал

      Президент України не має права одноосібно вирішувати стратегічно важливі для України питання. Утім, він має дійсно дуже багато повноважень.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Солонтай.

      Читайте також пояснення експерта, чому зростають рейтинги Зеленського

      За його словами, виборці насправді далеко не повністю розуміють повноваження президента. Адже у своїх кампаніях кандидати розставляють кожен свої акценти, а в результаті – жоден не дає відповіді на всі важливі питання.

      А проте, якщо президент захоче вирішувати за Україну і за українців і натягне на себе повноваження, якими він не володіє, то закінчиться це втечею в Ростов і "за поребрик",
      – наголосив експерт.

      І додав, що у президента і без того дуже і дуже багато повноважень: "Президент призначає чотири сотні голів райдержадміністрацій, понад двадцять голів обласних адміністрацій. А є ще ж посольства, військова, оборонна сфера, забезпечення дії конституції, правової держави. Також квота у кабміні і право подавати законопроекти у ВР. І це я не говорив навіть про ДУС (Державне управління справами – 24 канал), "Укроборонпром", АП і так далі".

      Повний перелік повноважень президента можна прочитати у Конституції України

      Детальніше: http://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-106.htm

      "Стільки повноважень, скільки є у посідача української царсько-президентської посади, немає у жодного керівника цивілізованої країни з європейських демократій", – підсумував Солонтай.

      Дивіться відео інтерв'ю Олександра Солонтая 24 каналу:

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 15 лютого: в Україну повертається весняне тепло і сонце
      сьогодні
      5591
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Президент України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 341
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 73
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 256
      Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      сьогодні , 17:31 Суворе покарання: як поліцейські поплатились за вимагання хабара
      Ірина Шиба 442
      Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      сьогодні , 17:00 Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?
      Артем Овдієнко 891
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук