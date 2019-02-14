Спроба вирішити за українців закінчиться втечею у Ростов, – Солонтай про повноваження президента

Президент України не має права одноосібно вирішувати стратегічно важливі для України питання. Утім, він має дійсно дуже багато повноважень.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Солонтай.

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За його словами, виборці насправді далеко не повністю розуміють повноваження президента. Адже у своїх кампаніях кандидати розставляють кожен свої акценти, а в результаті – жоден не дає відповіді на всі важливі питання.

А проте, якщо президент захоче вирішувати за Україну і за українців і натягне на себе повноваження, якими він не володіє, то закінчиться це втечею в Ростов і "за поребрик",

– наголосив експерт.

І додав, що у президента і без того дуже і дуже багато повноважень: "Президент призначає чотири сотні голів райдержадміністрацій, понад двадцять голів обласних адміністрацій. А є ще ж посольства, військова, оборонна сфера, забезпечення дії конституції, правової держави. Також квота у кабміні і право подавати законопроекти у ВР. І це я не говорив навіть про ДУС (Державне управління справами – 24 канал), "Укроборонпром", АП і так далі".

Повний перелік повноважень президента можна прочитати у Конституції України

Детальніше: http://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-106.htm

"Стільки повноважень, скільки є у посідача української царсько-президентської посади, немає у жодного керівника цивілізованої країни з європейських демократій", – підсумував Солонтай.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Солонтая 24 каналу: