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      Чому зростають рейтинги Зеленського: пояснення політолога

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      За результатами останнього соціологічного опитування, у першій трійці опинився Володимир Зеленський з результатом 26,9%, друге місце посів Петро Порошенко, у якого 17,7%, і одразу за ними з результатом 15,8% розмістилася Юлія Тимошенко. Багато людей дійсно планують віддати свій голос шоумену, адже він асоціюється з людиною, яка ніби пішла проти системи.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай. 

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      Він повідомив, що Зеленський особливо популярний серед молоді, а більша частина планують віддати за нього свій голос. Проте може статися й так, що молодь в останній момент передумає і просто не прийде у виборчі дільниці. 

      Зеленський дійсно має велику підтримку, насамперед через те, що люди у такий спосіб показують протест проти чинної політичної системи. Люди саме руками Зеленського протестують проти всієї української влади,
      – сказав Солонтай.

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      Щодо скандалу з можливою забороною виходу в ефір фільму "Слуга народу 3" експерт зазначив, що на його думку, стрічка є частиною політичної реклами й має бути відповідно промаркована. 

      Зокрема на основі образа міфічного Голобородька сформувався образ Володимира Зеленського. Насправді ж житті шоумен не такий, як у фільмі. Проте у політичній рекламі кожен політик не показує себе реального, а грає певну політичну роль,
      – пояснив Олександр. 

      Також він додав, що Зеленському, як актору, вдається грати на почуттях людей, які хочуть побачити такого президента країни, яким є Зеленський у серіалі "Слуга народу".

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      Теги: Президентські вибори 2019 Рейтинги Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юрій Тимошенко Петро Порошенко Статистика Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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