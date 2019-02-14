Почему растут рейтинги Зеленского: объяснение политолога

По результатам последнего социологического опроса, в первой тройке оказался Владимир Зеленский с результатом 26,9%, второе место занял Петр Порошенко, у которого 17,7%, и сразу за ними с результатом 15,8% разместилась Юлия Тимошенко. Многие люди действительно планируют отдать свой голос шоумену, ведь он ассоциируется с человеком, который бы пошел против системы.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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Он сообщил, что Зеленский особенно популярен среди молодежи, а большая часть планируют отдать за него свой голос. Однако может случиться и так, что молодежь в последний момент передумает и просто не придет на избирательные участки.

Зеленский действительно имеет большую поддержку, прежде всего потому, что люди таким образом показывают протест против действующей политической системы. Люди руками Зеленского протестуют против всей украинской власти,

– сказал Солонтай.



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Относительно скандала с возможным запретом выхода в эфир фильма "Слуга народа 3" эксперт отметил, что по его мнению, лента является частью политической рекламы и должна быть соответствующе промаркирована.

В частности, на основе образа мифического Голобородько сформировался образ Владимира Зеленского. На самом деле в жизни шоумен не такой, как в фильме. Однако в политической рекламе каждый политик не показывает себя настоящего, а играет определенную политическую роль,

– пояснил Александр.

Также он добавил, что Зеленскому, как актеру, удается играть на чувствах людей, которые хотят увидеть такого президента страны, которым является Зеленский в сериале "Слуга народа".



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