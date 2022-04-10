Попытки прорыва обороны Изюма и ситуация в Мариуполе, – данные Генштаба о ситуации на фронте

Уже 46-й день Россия продолжает жестокое вторжение на нашу землю. Основные усилия были брошены на Восток.

Враг пытается прорвать оборону подразделений ВСУ возле Изюма в Харьковской области. Также орки желают установить полный контроль над городом Мариуполь.

К теме Враг перемещает дополнительные подразделения в Изюм и продолжает частичную блокировку и обстрел Харькова.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Также ведут штурмовые действия в городе Мариуполь,

– сообщает Генштаб.

Кроме того, по Мариуполю враг наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.

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