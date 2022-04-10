Попытки прорыва обороны Изюма и ситуация в Мариуполе, – данные Генштаба о ситуации на фронте
10 апреля 2022 , 08:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Уже 46-й день Россия продолжает жестокое вторжение на нашу землю. Основные усилия были брошены на Восток.
Враг пытается прорвать оборону подразделений ВСУ возле Изюма в Харьковской области. Также орки желают установить полный контроль над городом Мариуполь.
К теме Враг перемещает дополнительные подразделения в Изюм и продолжает частичную блокировку и обстрел Харькова.
Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении. Также ведут штурмовые действия в городе Мариуполь,
– сообщает Генштаб.
Кроме того, по Мариуполю враг наносит авиационные удары, пытается захватить центральную часть города.
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