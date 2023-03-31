Депутатский корпус Черниговского городского совета будет подавать в правоохранительные органы заявления о препятствовании депутатской деятельности. 30 марта, в день заседания горсовета, депутатов массово забирали на допросы в качестве свидетелей, вызывали в военкоматы, задерживали на блокпостах или вообще закрывали в офисах. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако, которого цитирует телеканал "Детинец".

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О попытках срыва сессии горсовета чиновниками и силовиками

"Будет не одно заявление о препятствии депутатской деятельности в полицию. Одну депутатку закрыли в собственном офисе, чтобы она не пришла на сессию. Туда вызвали полицию, однако и правоохранители не смогли попасть в помещение. Депутату Тарасенко накануне вечером позвонили из военкомата и сказали, что забрать собственную отсрочку (поскольку он преподаватель университета) он может только в то время, когда будет сессия", – заявил Ломако.

"Депутата Ирину Должикову сначала сняли с поезда, а затем на блокпосту в Коптях держали несколько часов и прямо сказали: "это указание сверху, вы в Чернигов не доедете". Другой депутат в качестве свидетеля провел четыре с половиной часа на допросе, куда его забрали силой", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам исполняющего обязанности мэра Чернигова, в день сессии городской совет дважды "минировали".

"Прошли утром, когда должна была начаться сессия, и вечером, после того, как в 17:30 черниговские депутаты в конце концов смогли попасть в сессионный зал. Пока длилось заседание сессии, в городской совет не пускали ни журналистов, ни помощников депутатов", – заявил и.о. мэра Чернигова.

По словам Ломако, целью срыва сессии было желание местных чиновников заблокировать работу избранного черниговцами горсовета.

"Причину блокирования (работы горсовета, – 24 Канал) сообщил Дмитрий Брыжинский (руководитель городской военной администрации Чернигова, – 24 Канал). Он хочет единолично принимать все решения, без процедур, без депутатов, без исполнительного комитета. Мы, конечно же, с этим не согласны. Городской совет абсолютно дееспособен, его работа блокируется физически, блокируется искусственно. Я хотел бы также обратиться к руководителям военной администрации области, города. Заниматься не политикой, а обороной. Заниматься вопросами, которые на них возложены. Потому что эта политика - она в первую очередь вредит городу", – заявил Александр Ломако.

В конце концов, вместо 9:00 сессионное заседание Черниговского городского совета 30 марта началось лишь в 17:30. Как сообщается на официальном сайте горсовета, во время заседания было принято более 20 важных для города вопросов. В частности, утверждена программа помощи военным частям ВСУ, которые расположены на территории Чернигова, принято решение о чествовании памяти погибшего Героя Украины Александра Мациевского. Также утверждена программа компенсации за коммунальные услуги жителям, чье жилье было повреждено обстрелами, и программа предоставления материальной помощи черниговцам за личный вклад в восстановление города.