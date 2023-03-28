Однако внутренней безопасности Госпогранслужбы и СБУ удалось разоблачить и задержать предателя. Как выяснили правоохранители, его завербовала ФСБ.

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Что известно о предателе Украины

Как сообщили в СБУ, инспектор Черниговского пограничного отряда был завербован кадровым сотрудником ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения страны-оккупантки. Свою же разведывательно-подрывную деятельность он начал после 24 февраля 2022 года.

Для агрессора завербованное должностное лицо должно было найти, сфотографировать, а затем передать секретные сведения своему куратору через мессенджер в телеграме. Речь идет о:

боевых распоряжениях,

плане мероприятий по инженерно-техническому устройству государственной границы в пределах Черниговской области.

В СБУ подчеркнули, что вся эта развединформация требовалась оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на Севере Украины.

Преступника задержали

Однако все эти данные предатель Украины передать не успел. Правоохранители смогли своевременно обнаружить преступника и задержать его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.

Также на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Отметим, что за ее нарушение фигуранту "светит" лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили правоохранители.

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