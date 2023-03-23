Злоумышленником оказался бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей. Еще в начале 1990-х он ушел в отставку.

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Военного в отставке завербовали через "ВКонтакте"

Сообщается, что в июле 2022 года разведывательное подразделение "Вагнера" привлекло его к сотрудничеству. Враг совершил дистанционную вербовку через соцсеть "Вконтакте".

Военный в отставке собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Предатель фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся возле зданий органов государственной власти и правоохранительных органов.

Эта информация требовалась врагу для планирования и возможных диверсий на территории города.

Агента задержали накануне попытки побега за границу

Предатель передавал информацию вагнеровцам в виде фотографий карт с отметками. Контрразведчики СБУ задержали агента накануне попытки побега за границу.

Во время обыска у задержанного обнаружен ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые он использовал в подрывной деятельности.

По месту жительства агента провели обыски / Фото СБУ

Пособнику врага, которому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Теперь мужчине грозит до 15 лет.