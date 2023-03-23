Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин. Ще на початку 1990-х років він пішов у відставку.

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Військового у відставці завербували через "Вконтакте"

Повідомляється, що в липні 2022 року розвідувальний підрозділ "Вагнера" залучив його до співпраці. Ворог здійснив дистанційне вербування через соцмережу "Вконтакте".

Військовий у відставці збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними чинного командного складу українських військ у регіоні.

Зрадник фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які розташовуються поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів.

Ця інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

Агента затримали напередодні спроби втечі за кордон

Зрадник передавав інформацію вагнерівцям у вигляді фотографій карт з відмітками. Контррозвідники СБУ затримали агента напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку у затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

За місцем проживання агента провели обшуки / Фото СБУ

Поплічнику ворога, якому суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Тепер чоловіку загрожує термін до 15 років.