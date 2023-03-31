Депутатський корпус Чернігівської міської ради подаватиме до правоохоронних органів заяви про перешкоджання депутатській діяльності. 30 березня, у день засідання міськради, депутатів масово забирали на допити у якості свідків, викликали до військкоматів, затримували на блокпостах або взагалі зачиняли в офісах. Про це повідомив виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако, якого цитує телеканал "Дитинець".

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Про спроби зриву сесії міськради чиновниками та силовиками

"Буде не одна заява про перешкоджання депутатській діяльності в поліцію. Одну депутатку закрили у власному офісі, щоб вона не прийшла на сесію. Туди викликали поліцію, проте і правоохоронці не змогли потрапити до приміщення. Депутату Тарасенку напередодні ввечері подзвонили з військкомату і сказали, що забрати власну відстрочку (оскільки він викладач університету) він може тільки в час, коли буде сесія", – заявив Ломако.

"Депутата Ірину Должикову спочатку зняли з потягу, а потім на блокпосту в Кіптях тримали декілька годин і прямо сказали: "це вказівка згори, ви в Чернігів не доїдете". Інший депутат у якості свідка провів чотири з половиною години на допиті, куди його забрали силоміць", - підкреслив він.

Крім того, за словами виконуючого обов'язки мера Чернігова, в день сесії міську раду двічі "мінували".

"Мінували" вранці, коли мала розпочатися сесія, і увечері, після того, як о 17:30 чернігівські депутати врешті-решт таки змогли потрапити до сесійної зали. Поки тривало засідання сесії, до міської ради не пускали ні журналістів, ні помічників депутатів", – заявив в.о мера Чернігова.

За словами Ломако, метою зриву сесії було бажання місцевих чиновників заблокувати роботу обраної чернігівцями міськради.

"Причину блокування (роботи міськради, – 24 Канал) повідомив Дмитро Брижинський (керівник міської військової адміністрації Чернігова, – 24 Канал). Він хоче одноосібно ухвалювати всі рішення, без процедур, без депутатів, без виконавчого комітету. Ми, звичайно ж, з цим не згодні. Міська рада абсолютно дієздатна, її робота блокується фізично, блокується штучно. Я хотів би також звернутися до керівників військової адміністрації області, міста. Займатися не політикою, а обороною. Займатися питаннями, які на них покладені. Тому що ця політика – вона в першу чергу шкодить місту", – заявив Олександр Ломако.

Зрештою замість 9:00 сесійне засідання Чернігівської міської ради 30 березня розпочалося лише о 17:30. Як повідомляється на офіційному сайті міськради, під час засідання було ухвалено понад 20 важливих для міста питань. Зокрема, затверджено програму допомоги військовим частинам ЗСУ, які розташовані на території Чернігова, ухвалено рішення про вшанування пам'яті загиблого Героя України Олександра Мацієвського. Також затверджено програму компенсації за комунальні послуги мешканцям, чиє житло було пошкоджено обстрілами, та програму надання матеріальної допомоги чернігівцям за особистий внесок у відновлення міста тощо.