Попытки за счет предпринимателей залатать дыры в госбюджете, – эксперт

В связи с недавними обысками, которые прошли на предприятиях металлургической компании "Метинвест", специалисты сделали вывод, что это безосновательное давление на крупный бизнес со стороны налоговой и правоохранительных органов, а также попытки за счет предпринимателей залатать дыры в госбюджете.

В материале сообщается, что недавно подобные обыски происходили и на другом меткомбинате – "Арселор Митал Кривой Рог".

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник пояснил, что давление на крупный бизнес связано с экономическими и политическими причинами. Также он добавил, что не удалось даже повысить плату работникам полиции в связи с нехваткой средств в госбюджете. Поэтому у власти есть надежда вытрясти больше денег из крупного бизнеса.

Если есть спор между субъектами хозяйствования и фискалами, то это нормальные административные споры, которые должны рассматриваться судами, и здесь нет предмета для деятельности правоохранителей. И то, что начинают маски-шоу с использованием правоохранительных органов с возбуждением уголовных дел – это само по себе является неприемлемым,

– подчеркнул экономист Борис Кушнерук.

Отметим, что недавно налоговая служба обнародовала ряд документов, подтверждающих отсутствие налоговых долгов компании "Метинвест".