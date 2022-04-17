Такое предложение высказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Кроме этого, она жестко высказалась и о российских военных.

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Россия только лжет миру

Посол 16 апреля пообщалась с журналистами о том, как сейчас выглядит международная политика. По ее словам, ситуация в мире стала "черно-белой" благодаря журналистам. Ведь именно они рассказывают правду о ситуации в Украине.

Россия же постоянно лжет там, где только возможно. Это касается не только их пропаганды, но представителя ООН. Также посол страны-агрессора в США периодически появляется в определенных медиа и только озвучивает "методичку" согласованной с Кремлем лжи.

Я уже прекратила называть вооруженные силы России "вооруженными силами", потому что это стая военных преступников, издевающихся над детьми, женщинами, гражданскими. Так же пришло время прекратить назвать "дипломатами" российских дипломатов,

– сказала Маркарова.

Также она призвала не забывать опыт прошлого века. А именно, что после второй мировой всех нацистских дипломатов судили. Они были наказаны, равно как и нацисты, убивавшие людей в газовых камерах.

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