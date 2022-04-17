Таку пропозицію висловила пані посол України в США Оксана Маркарова. Окрім цього, вона жорстко висловилася й про російських військових.

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Росія тільки бреше світові

Пані посол 16 квітня поспілкувалася з журналістами про те, як зараз виглядає міжнародна політика. За її словами, ситуація у світі стала "чорно-білою" завдяки журналістам. Адже саме вони розповідають правду про ситуацію в україні.

Натомість Росія лише постійно бреше там, де тільки можливо. Це стосується не тільки їхньої пропаганди, а й представника ООН. Також посол країни-агресора в США періодично з'являється в певних медіа та лише озвучує "методичку" узгодженої з Кремлем брехні.

Я вже припинила називати збройні сили Росії "збройними силами", тому що це зграя воєнних злочинців, які знущаються з дітей, жінок, цивільних. Так само прийшов час припинити назвати "дипломатами" російських дипломатів,

– сказала Маркарова.

Також вона закликала не забувати про досвід минулого століття. А саме, що після Другої світової всіх нацистських дипломатів судили. Вони були покарані, так само як і нацисти, що вбивали людей в газових камерах.

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