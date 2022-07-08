Соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский эмоционально обратился к тем, кто еще остался на Донбассе и пока находится под оккупацией. Свое мнение он высказал 24 каналу.

Внимание Украинцев призывают написать "письма любви" жителям временно оккупированных территорий

Дорогие земляки, жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. По состоянию на сегодняшний день вас используют как людей, не буду говорить "пушечное мясо", но как людей, которые разминируют территорию,

– обратился Лиснянский.

То есть, оккупанты не хотят тратиться на саперов и отправляют людей на минное поле. Поэтому они посылают людей насмерть, чтобы прошли российские войска.

Я знаю, что еще в 2006 году проходили съезды шахтеров со всех частей Украины – с Запада и Востока. Все было мирно. Однако сейчас, как подчеркнул он, россия вас разделила идеологически.

Пора проснуться

Пора проснуться и увидеть, что нет никакого "русского мира", есть только имперские амбиции одного конкретного человека. А на вас им наплевать. Только посмотрите на что превратили Донецк, что воду раздают по паспортам,

– подчеркнул Лисянский.

И добавил, что ваших друзей насильно отправили на фронт. Часто без средств защиты. Многих из них сейчас нет в живых. Вы гражданское население, а не военные люди.

"С вами не должны так поступать. Вы жертва обстоятельств", – отметил Лисянский.

И подчеркнул, то, что сейчас они совершают – это преступление. А одно из того, что вы можете сделать сейчас – это уклониться от мобилизации и сохранить жизнь себе и не дать использовать вас для целей преступной российской армии против Вооруженных Сил Украины.

И самое главное – не изменить Украине.

Полностью интервью с Лисянским о квазиреспубликах: смотрите видео