Співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський емоційно звернувся до тих, хто ще залишився на Донбасі й поки що перебуває під окупацією. Свою думку він висловив 24 каналу.

Увага Українців закликають написати "листи любові" жителям тимчасово окупованих територій

Шановні земляки, жителі тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Станом на сьогодні вас використовують як людей, не буду казати "гарматне м'ясо", але як людей, які розміновують територію,

– звернувся Лиснянський.

Тобто, окупанти не хочуть витрачатись на саперів й відправляють людей на мінне поле. Тож вони посилають людей на смерть, щоб пройшли російські війська.

Я знаю, що ще у 2006 році проходили з'їзди шахтарів з усіх частин України – із Заходу та Сходу. Усе було мирно. Однак зараз, як наголосив він, Росія вас ідеологічно розділила.

Час прокинутися

Час прокинутися і побачити, що немає ніякого "руского міру", є тільки імперські амбіції одної конкретної людини. А на вас їм наплювати. Лише подивіться на що перетворили Донецьк, що воду роздають за паспортами,

– наголосив Лисянський.

І додав, що ваших друзів примусово відправили на фронт. Часто, без засобів захисту. Багатьох з них зараз немає у живих. Ви цивільне населення, а не військові люди.

"З вами не повинні так вчиняти. Ви жертва обставин", – зазначив Лисянський.

І наголосив, те, що зараз вони роблять – це злочин. А одне з того, що ви зараз можете зробити – це ухилитись від мобілізації й зберегти життя собі й не дати використати вас задля цілей злочинної російської армії проти Збройних Сил України.

І найголовніше – не зрадити Україну.

Повністю інтерв'ю з Лисянським про квазіреспубліки: дивіться відео