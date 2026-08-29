Носитель ядерного оружия: летчик охарактеризовал Ту-95МС, который атаковала Украина

Украина систематически пытается ограничить возможности российской стратегической авиации, используемой для нанесения ракетных ударов. Особое значение имеют атаки не только на аэродромы, но и непосредственно на самолеты, количество которых России становится все труднее восполнять.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в эфире 24 Канала рассказал, чем особенен Ту-95МС, подвергшийся атаке на аэродроме "Энгельс-2". Он объяснил, какую роль эти самолеты играют в российской авиации и почему их потеря является ощутимой для Москвы.

Россия не может восполнить потери стратегической авиации

Ту-95МС – модернизированный самолет, разработка которого восходит к концу 1950-х годов. Самому новому из этих самолетов уже несколько десятилетий, а их количество в летном состоянии постепенно сокращается. Хазан, ссылаясь на данные, которые он помнит, оценил оставшееся количество примерно в 36 – 38 Ту-95 и около 16 Ту-160.

Ту-95 или Ту-160 – это элемент ядерной триады Российской Федерации. Это носители ядерного оружия. И Россия больше не может их производить,

– подчеркнул авиатор.

В начале полномасштабной войны Ту-95 в России было около 50, однако самолеты изнашивают свой ресурс, а часть из них удается сбить. Количество других стратегических носителей, в частности Ту-22М3, также постепенно уменьшается.

Они сейчас не в состоянии создавать такие самолеты с нуля. Несколько фюзеляжей Ту-160 остались еще со времен Советского Союза, и за 15–20 лет им удалось достроить два или три самолета. Они называют их новыми, но основная часть уже была изготовлена ранее,

– пояснил Хазан.

Из-за этого каждое поражение исправного ракетоносца имеет для России гораздо большее значение, чем просто потеря одного самолета. Восстановить такой самолет за счет нового производства Москва пока не может, а аэродром "Энгельс-2" остается важной площадкой для российской стратегической авиации.

Производство таких самолетов зависело от всего СССР

Стратегические бомбардировщики создавались при участии предприятий из разных республик Советского Союза, поэтому воссоздать полный производственный цикл уже в современной России чрезвычайно сложно. Речь идет не только о сборке фюзеляжа, но и о двигателях, специальных материалах и отдельных высокотехнологичных компонентах.

Это был самолет, над созданием которого работал фактически весь Советский Союз. На сегодняшний день Российская Федерация не способна воспроизвести такое производство самостоятельно,

– пояснил Хазан.

Одним из примеров такой зависимости авиатор назвал завод в Снежном в Донецкой области, где изготавливали лопатки для авиационных турбин. После оккупации города россияне вывезли предприятие на свою территорию, поскольку не имели собственного производства такого типа.

Они вывезли к себе целый завод, потому что у них не было предприятия, занимавшегося литьем лопаток для авиационных турбин,

– сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов.

Ресурс имеющихся стратегических самолетов для России имеет особое значение: заменить потерянные Ту-95МС или другие самолеты аналогичного класса новыми машинами Москва не может. Ей приходится поддерживать в рабочем состоянии советский парк и использовать те производственные возможности и заготовки, которые удалось сохранить.

Хазан объяснил значение Ту-95МС для России: смотрите видео