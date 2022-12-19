Не могут принять поражение: в Париже вспыхнули стычки между футбольными болельщиками и полицией

После поражения сборной Франции в финале Чемпионата мира по улицам Парижа вспыхнули массовые беспорядки. Расстроенные болельщики не могли воспринять проигрыш.

Да, футбольные болельщики устроили беспорядки. Правоохранителям пришлось вмешаться. В сети публикуют фото и видео событий. 24 канал.

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Слезоточивый газ и задержание

Парижская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать людей. Болельщиков даже задерживают. На кадрах видно, что некоторые люди действительно ведут себя несколько агрессивно.

Беспорядки в Париже: видео

Правда, фаны убегали от правоохранителей. Полиция догоняла, применяя силу.

Финал Чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины 18 декабря стала победителем чемпионата мира по футболу. В финале она выиграла Францию.

Счет – 3:3, но пенальти – 4:2.

Кстати, в Буэнос-Айресе тоже было громко. Люди радовались и не сдерживали свои эмоции, ведь матч был очень напряженным. Тысячи футбольных фанатов скандировали на улицах столицы Аргентины.

Кстати, чемпионат мира по футболу прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что финал был эмоционален. Однако мир, объединенный футболом, будет объединен миром. И в такой реальности самое плохое, что может произойти – красная карточка, а не красная кнопка.