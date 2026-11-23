Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Что сказал Песков о пораженном корабле?

Во время общения с журналистами пресс-секретарь Кремля переадресовал вопрос о корвете "Меркурий" в российское Минобороны. По его словам, именно это ведомство занимается ситуацией, связанной с атакой на корабль.

Песков добавил, что военное ведомство предоставит информацию, если сочтет это целесообразным. В то же время он подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского о поражении судна.

Напомним, 23 ноября Владимир Зеленский подтвердил успешную операцию Сил обороны Украины у берегов Ливии. Украинские военные применили семь морских беспилотников, с помощью которых потопили российский корвет "Меркурий". Вместе с кораблем был уничтожен боевой вертолет Ка-27. Кроме того, украинские силы поразили российское грузовое судно MV ANGARA, которое использовалось для перевозки военных грузов.