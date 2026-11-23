Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Пєсков про уражений корабель?

Під час спілкування з журналістами речник Кремля переадресував запитання щодо корвета "Меркурій" російському Міноборони. За його словами, саме це відомство займається ситуацією, пов'язаною з атакою на корабель.

Пєсков додав, що військове відомство надасть інформацію, якщо вважатиме це за доцільне. Водночас він наголосив, що в Кремлі звернули увагу на заяву Зеленського про ураження судна.

Нагадаємо, 23 листопада Володимир Зеленський підтвердив успішну операцію Сил оборони України біля берегів Лівії. Українські військові застосували сім морських безпілотників, якими потопили російський корвет "Меркурій". Разом із кораблем було знищено бойовий вертоліт Ка-27. Крім того, українські сили уразили російське вантажне судно MV ANGARA, яке використовували для перевезення військових вантажів.