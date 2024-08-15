Лодку потопили в Севастпольской гавани ночью 2 августа ракетным ударом. Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была носителем ракет "Калибр" и тогда только что вышла из аварийного ремонта.

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Оккупанты создали макет потопленного судна

Новый деревянный макет субмарины заметили благодаря изображениям, которые привел OSINT-аналитик MT_Anderson.

Качество изготовления этого макета говорит само за себя, если его фейковость видно буквально из космоса. И здесь мало просто сказать, что россияне мягко говоря не доработали по деталям, чтобы придать этому макету хоть какую-то видимость реалистичности,

– рассказали аналитики.

На спутниковом снимке можно увидеть, что длина корпуса этого макета составляет всего 56 метров. В то же время длина корпуса подводной лодки проекта 636.6 (к которому принадлежал потопленный "Ростов-на-Дону") составляет 73,8 метров.

Размеры макета не совпадают с длиной реальной лодки / Фото: @MT_Anderson

Однако у оккупантов была еще одна задача – они хотели замаскировать место, где лежит потопленная подводная лодка "Ростов-на-Дону". Лучшим вариантом россиянам показалось просто накрыть брезентом то место, где субмарина легла на дно после поражения. Вероятно, таким образом оккупанты хотели имитировать "ремонтные работы", которые якобы ведутся на корабле.

Конечно, и так потопленный корабль отремонтировать уже вряд ли возможно. Но это все заодно иллюстрирует, что россияне даже не пытаются поднять "Ростов-на-Дону" со дна акватории временно оккупированного Севастополя, потому что у них на это нет соответствующих технических возможностей,

– подытожили аналитики.

Оккупанты не пытались достать утопленную лодку/ Фото: @MT_Anderson

К слову, ранее россияне в рамках выставки "Армия-2024" презентовали катер-камикадзе "Мурена-300С". На нем заметили специфический конструктивный элемент.