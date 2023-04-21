Внутренний электорат Кремль начинает готовить к "победе". Путин рассчитывал, что Запад расколется, но он просчитался в этом. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала рассказал бывший премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов.
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Контрнаступление ВСУ – ключ к решению
Оказалось, что западный мир стал еще более единым. Диктатор предполагал, что Запад расколется в связи с усталостью от поддержки Украины – финансовой и военной. Хотя это гораздо дешевле, чем война в Ираке или Вьетнаме. На Украину пока тратится не так много ресурсов Запада. Безусловно, пока это небольшая цена, которая платится за поддержку своих интересов.
Я думаю, Запад не подвергнется этому расколу, на который рассчитывает Путин. Фактически поражение путинского режима решено,
– отметил Касьянов.
По убеждению Касьянова, Запад не будет уговаривать Украину уступить территории. В то же время все хотят скорейшего завершения войны.
В этом контексте чрезвычайно важен успех будущего контрнаступления украинской армии. Это ключ к решению. Вся территория будет освобождена, небольшая часть останется или останется все как есть – так, как хочет Путин,
– подчеркивает бывший премьер-министр России.
Более того, продолжает он, успех ВСУ – спусковой крючок для начала пересмотра гражданами России своего отношения к Путину, режиму в целом и предстоящим изменениям, которые обязательно произойдут в России.
Касьянов о поражении путинского режима: смотрите видео
Россия – это ошибка
- Очевидно, что Россия больше не будет такой, какой она была 23 февраля 2022 года. Так, развал страны-террориста неизбежен.
- Как утверждает руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, время для распада России уже наступило. Он анонсировал определенные "сейсмические изменения" в стране оккупантов, после чего война завершится, безусловно, победой Украины.
- Глава украинской разведки подчеркнул: Россия – это искусственно созданная ошибка, ее границы можно изменить. Буданов также утверждает, что временно оккупированный Крым обязательно вернется под контроль Украины.