Внутрішній електорат Кремль починає готувати до "перемоги". Путін розраховував, що Захід розколеться, але він прорахувався в цьому. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу розповів колишній прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов.
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Контрнаступ ЗСУ – ключ до вирішення
Виявилося, що західний світ став ще більш єдиним. Диктатор передбачав, що Захід розколеться у звязку з втомою від підтримки України – фінансової та військової. Хоча це значно дешевше, ніж війна в Іраку чи В'єтнамі. На Україну поки витрачається не так багато ресурсів Заходу. Безумовно, поки це невелика ціна, яка платиться за підтримку своїх же інтересів.
Я думаю, Захід не піддасться на цей розкол, на який розраховує Путін. Фактично, поразка путінського режиму вирішена,
– відзначив Касьянов.
На переконання Касьянова, Захід не буде вмовляти Україну поступитися територіями. Водночас усі хочуть швидкого завершення війни.
У цьому контексті надзвичайно важливим є успіх майбутнього контрнаступу української армії. Це – ключ до вирішення. Уся територія буде звільнена, невелика частина залишиться, чи залишиться усе як є – так, як хоче Путін,
– наголошує колишній прем'єр-міністр Росії.
Ба більше, продовжує він, успіх ЗСУ – спусковий гачок для початку перегляду громадянами Росії свого ставлення до Путіна, режиму вцілому та майбутнім змінам, які обовязково відбудуться у Росії.
Касьянов про поразку путінського режиму: дивіться відео
Росія – це помилка
- Очевидно, що Росія більше не буде такою, якою вона була 23 лютого 2022 року. Так, розвал країни-терористки є неминучим.
- Як стверджує керівник ГУР МО Кирило Буданов, час для розпаду Росії вже настав. Він анонсував певні "сейсмічні зміни" в країні окупантів, після чого війна завершиться, безумовно, перемогою України.
- Глава української розвідки наголосив: Росія – це штучно створена помилка, її кордони можна змінити. Буданов також запевняє, що тимчасово окупований Крим обов'язково повернеться під контроль України.