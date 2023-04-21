Внутрішній електорат Кремль починає готувати до "перемоги". Путін розраховував, що Захід розколеться, але він прорахувався в цьому. Про це в ексклюзивному стрімі 24 Каналу розповів колишній прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов.

Зверніть увагу Провокативна карта на заході Угорщини "Мир та безпека" викликала обурення

Контрнаступ ЗСУ – ключ до вирішення

Виявилося, що західний світ став ще більш єдиним. Диктатор передбачав, що Захід розколеться у звязку з втомою від підтримки України – фінансової та військової. Хоча це значно дешевше, ніж війна в Іраку чи В'єтнамі. На Україну поки витрачається не так багато ресурсів Заходу. Безумовно, поки це невелика ціна, яка платиться за підтримку своїх же інтересів.

Я думаю, Захід не піддасться на цей розкол, на який розраховує Путін. Фактично, поразка путінського режиму вирішена,

– відзначив Касьянов.

На переконання Касьянова, Захід не буде вмовляти Україну поступитися територіями. Водночас усі хочуть швидкого завершення війни.

У цьому контексті надзвичайно важливим є успіх майбутнього контрнаступу української армії. Це – ключ до вирішення. Уся територія буде звільнена, невелика частина залишиться, чи залишиться усе як є – так, як хоче Путін,

– наголошує колишній прем'єр-міністр Росії.

Ба більше, продовжує він, успіх ЗСУ – спусковий гачок для початку перегляду громадянами Росії свого ставлення до Путіна, режиму вцілому та майбутнім змінам, які обовязково відбудуться у Росії.

Касьянов про поразку путінського режиму: дивіться відео

Росія – це помилка