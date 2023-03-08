Поражение российского ГРУ, – эксперт прокомментировал спецоперацию СБУ в Очакове

Российское ГРУ проиграло СБУ в битве контрразведок вокруг прифронтового Очакова. Попытка захватить город провалилась, а ключевой агент ГРУ был задержан.

Об этом пишет эксперт Алексей Голобуцкий. По его словам, россияне долго готовили операцию по захвату города, но украинская контрразведка их обыграла.

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"Спецслужбы России пытались захватить Очаков по тому плану, ранее применявшемуся на Донбассе и в Крыму: вербовать местных чиновников, обещая им должности после захвата территорий. Однако эта схема уже не работает. Потому что Служба безопасности массово обезвреживает тех, кто начинает сотрудничать с врагом. Россиянам все труднее вербовать новых предателей, а чиновников не вдохновляют никакие должности. Они знают о двух путях от СБУ для коллаборантов – могила или тюрьма" – акцентирует эксперт.

Голобуцкий также обращает внимание на имеющееся алиби и длинный послужной список ключевого агента ГРУ, задержанного СБУ.

Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней, полный кавалер ордена "За мужество", герой боев за Славянск и Краматорск, бывший командующий 73 морским центром ССО Эдуард Шевченко... Идеальный агент с идеальным алиби,

– подчеркивает политолог.

Напомним, ранее стало известно о спецоперации СБУ в прифронтовом Очакове. Россияне пытались завербовать мэра и с его помощью захватить город. СБУ задержала ключевого агента ГРУ и разоблачила его сеть.