Силы обороны поразили состав боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления врага

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления врага. Это стало результатом ударов по временно оккупированным территориям.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які результати ударів по окупантах?

Упродовж доби 26 квітня та в ніч проти 27-го українські Сили оборони завдали серії ударів по цілях російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених об’єктів – склад із боєприпасами та командно-спостережний пункт у районі Селидового на Донеччині.

У Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Наразі уточнюється, яких саме пошкоджень вона зазнала.

Також українські військові вразили пункти керування ворожими безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

Повідомляється також про ураження ремонтного підрозділу російських сил у районі Миколаївки на Запоріжжі.

Які загальні втрати ворога на 27 квітня?