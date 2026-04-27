27 апреля, 16:22
Силы обороны поразили состав боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления врага

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины нанесли удары по складам боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и командным пунктам на оккупированных территориях.
  • Пораженные объекты включают склад боеприпасов в Селидово, РСЗО в Мелитополе и пункты управления беспилотниками в районах Малиновки и Гуляйполя.

Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, РСЗО "Торнадо-С" и пункты управления врага. Это стало результатом ударов по временно оккупированным территориям.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також Більше, ніж СРСР за 10 років в Афганістані: адмірал НАТО оцінив втрати Росії 

Які результати ударів по окупантах?

Упродовж доби 26 квітня та в ніч проти 27-го українські Сили оборони завдали серії ударів по цілях російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених об’єктів – склад із боєприпасами та командно-спостережний пункт у районі Селидового на Донеччині.

У Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Наразі уточнюється, яких саме пошкоджень вона зазнала.

Також українські військові вразили пункти керування ворожими безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

Повідомляється також про ураження ремонтного підрозділу російських сил у районі Миколаївки на Запоріжжі.

Які загальні втрати ворога на 27 квітня?

  • За минулу добу на фронті було ліквідовано 810 російських окупантів.

  • Також ворог втратив ще 4 ББМ, 26 артсистем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

  • Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська зменшилися уже на близько 1 326 460 осіб.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Потери врага
Генштаб