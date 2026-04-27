Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Дивіться також Більше, ніж СРСР за 10 років в Афганістані: адмірал НАТО оцінив втрати Росії
Які результати ударів по окупантах?
Упродовж доби 26 квітня та в ніч проти 27-го українські Сили оборони завдали серії ударів по цілях російських військ на тимчасово окупованих територіях.
Серед уражених об’єктів – склад із боєприпасами та командно-спостережний пункт у районі Селидового на Донеччині.
У Мелітополі під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Наразі уточнюється, яких саме пошкоджень вона зазнала.
Також українські військові уразили пункти керування ворожими безпілотниками у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.
Повідомляється також про ураження ремонтного підрозділу російських сил у районі Миколаївки на Запоріжжі.
Які загальні втрати ворога на 27 квітня?
За минулу добу на фронті було ліквідовано 810 російських окупантів.
Також ворог втратив ще 4 ББМ, 26 артсистем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська зменшилися уже на близько 1 326 460 осіб.