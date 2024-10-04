В ведомстве сообщили, что неадекватно вел себя пассажир микроавтобуса "Мерседес". Случай произошел на одном из контрольных постов в Ровненской области.

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Покалечил самого себя

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он порезал себе руки. Пограничникам пришлось силой его обезоруживать, а после оказать первую помощь. Впоследствии к раненому вызвали скорую и полицию.

К слову, недавно сотрудники ГПСУ в очередной раз предотвратили незаконное пересечение границы. На этот раз 56-летняя женщина и 39-летний мужчина планировали выехать из Украины, выдавая себя за супругов, чтобы избежать ограничений. Гражданка убеждала, что нуждается в лечении в Германии, и как лицу с инвалидностью I группы, ей нужно сопровождение. Пограничники раскрыли настоящие планы пары, и тогда женщина призналась, что мужчина на самом деле является ее зятем.

Подобный инцидент произошел на границе с Венгрией. Там пограничники остановили мужчину, который женился на своей 78-летней теще, чтобы уехать к ее дочери в Италию, воспользовавшись инвалидностью "жены".