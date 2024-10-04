У відомстві повідомили, що неадекватно поводився пасажир мікроавтобуса "Мерседес". Випадок стався на одному з контрольних постів на Рівненщині.

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Покалічив самого себе

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Він порізав собі руки. Прикордонникам довелося силою його обеззброювати, а опісля надати першу допомогу. Згодом до пораненого викликали швидку та поліцію.

До слова, нещодавно співробітники ДПСУ вкотре запобігли незаконному перетину кордону. Цього разу 56-річна жінка та 39-річний чоловік планували виїхати з України, видаючи себе за подружжя, щоб уникнути обмежень. Громадянка переконувала, що потребує лікування у Німеччині, і як особі з інвалідністю І групи, їй потрібен супровід. Прикордонники виявили справжні плани пари, і тоді жінка зізналася, що чоловік насправді є її зятем.

Подібний інцидент трапився на кордоні з Угорщиною. Там прикордонники зупинили чоловіка, який одружився зі своєю 78-річною тещею, щоб виїхати до її доньки в Італію, скориставшись інвалідністю "дружини".