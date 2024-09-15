Держприкордонслужбі вдалося викрити цю схему. Наразі цим інцидентом опікуються правоохоронці.

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Що відомо про схему тещі та зятя, щоб виїхати з України

Прикордонники розповіли, що 56-річна жінка з 39-річним чоловіком мала намір потрапити за кордон, видаючи себе за "молодят".

Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк,

– зазначили у ДПСУ.



Прикордонники викрили тещу і зятя, які хотіли виїхати з України / Фото ДПСУ

Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Національної поліції.

До слова, подібну схему для незаконного виїзду з України вже використовували. Тоді 28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи, та намагався покинути Україну. "Подружжя" запевняло, що нібито прямувало до Варшави, щоб лікувати жінці зір.