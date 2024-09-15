Госпогранслужбе удалось разоблачить эту схему. Сейчас этим инцидентом занимаются правоохранители.

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Что известно о схеме тещи и зятя, чтобы выехать из Украины

Пограничники рассказали, что 56-летняя женщина с 39-летним мужчиной намеревались попасть за границу, выдавая себя за "молодоженов".

Жена якобы ехала лечиться в Германию, и, поскольку ей как лицу с инвалидностью I группы, нужна помощь, без сопровождения – никак,

– отметили в ГПСУ.



Пограничники разоблачили тещу и зятя, которые хотели выехать из Украины / Фото ГПСУ

Все же скрыть свои истинные планы от пограничников не удалось. Женщина призналась, что мужчина на самом деле приходится ей зятем.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения направлено сообщение в Национальную полицию.

К слову, подобную схему для незаконного выезда из Украины уже использовали. Тогда 28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность I группы, и пытался покинуть Украину. "Супруги" уверяли, что якобы направлялись в Варшаву, чтобы лечить женщине зрение.