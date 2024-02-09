Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 февраля. Порхун заменит Юлию Лапутину, которую два дня назад Рада отправила в отставку. Он был ее первым заместителем.

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"Временно возложено исполнение обязанностей Министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича", – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что известно о Порхуне

Порхун – бывший командир 13-го батальона 95 аэромобильной бригады. Он майор ВСУ в отставке.

С апреля 2020 года Порхун исполняет обязанности первого заместителя министра по делам ветеранов. Награжден званием Герой Украины с отличием орденом "Золотая Звезда".

На защите государственности Украины с марта 2014 года. Подразделение под руководством Порхуна участвовало в освобождении Краматорска, Славянска, Лисичанска, Шахтерска, Хрустального (ранее Красный Луч), Алчевска, Бойковского (Тельманово).

Порхун учился в Одесском институте Сухопутных войск, затем во Львовском институте Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, а в 2017 году получил степень магистра в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.