Подробнее о голосовании рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он и сообщил, что в Раде поддержали отставку госпожи министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.

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Работа министерства получила неудовлетворительную оценку

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата. Кроме того профильный Комитет по вопросам социальной политики оценил работу Министерства по делам ветеранов. В нем заявили, что она была неудовлетворительной.

Все, кто выступал у трибуны, как от власти, так и от оппозиции, в своих выступах критиковали Юлию Лапутину.

Ярослав Железняк отметил, что уже бывшая госпожа министр на отчет не пришла.



Большинство в Верховной Раде поддержало отставку Лапутиной / Фото Железняка

Заметим, что Юлию Лапутину в вечернем обращении от 5 февраля вспомнил Владимир Зеленский. Он отметил, что в тот день общался с премьером Денисом Шмыгалем по усилению политики героев, политики ветеранов.

Они обсуждали шаги, которые преодолеют имеющиеся проблемы в этой сфере, а также те, которые придадут украинцам уверенности. Речь идет о шагах перезагрузки, которые будут не только на этом направлении.

При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит,

– отметил он.

Лапутина сама подала заявление об отставке