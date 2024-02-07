Детальніше про голосування розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він і сповістив, що у Раді підтримали відставку пані міністра у справах ветеранів Лапутіної Юлії.

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Робота міністерства отримала незадовільну оцінку

За відповідне рішення проголосували 302 народні депутати. Крім того, профільний Комітет з питань соціальної політики оцінив роботу Міністерства у справах ветеранів. У ньому заявили, що вона була незадовільною.

Усі, хто виступав біля трибуни, як від влади, так і від опозиції, у своїх виступах критикували Юлію Лапутіну.

Ярослав Железняк зауважив, що вже колишня пані міністр на звіт не прийшла.



Більшість у Верховній Раді підтримала відставку Лапутіної / Фото Железняка

Зауважимо, що Юлію Лапутіну у вечірньому зверненні від 5 лютого згадав Володимир Зеленський. Він зазначив, що того дня спілкувався з прем'єром Денисом Шмигалем щодо посилення політики героїв, політики ветеранів.

Вони обговорювали кроки, які подолають наявні проблеми у цій сфері, а також ті, які додадуть українцям впевненості. Йдеться про кроки перезавантаження, які будуть не лише на цьому напрямі.

За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе,

– зазначив він.

Лапутіна сама подала заяву про відставку