Руководство Нацполиции отстранило должностных лиц, которые замалчивали работу сети "порноофисов"

От исполнения служебных обязанностей отстранили 4 должностных лиц, которые фигурируют в уголовном производстве по сокрытию деятельности сети так называемых "порноофисов". Решение приняли на время проведения служебного расследования.

У Национальной полиции заявляют о готовности содействовать следствию и обещают кадровые решения по его результатам.

Что известно об отстранении от службы должностных лиц?

В полиции сообщили, что глава ведомства инициировал служебное расследование в отношении работников отдельных региональных подразделений. Речь идет о должностных лицах, которые фигурируют в уголовном производстве относительно вероятного получения неправомерной выгоды и возможного прикрытия деятельности сети так называемых "порноофисов".

В рамках расследования четырех человек уже отстранили от исполнения служебных обязанностей. Дальнейшие кадровые решения будут принимать после завершения проверок.

В ведомстве отметили, что полностью способствуют следствию, которое ведут Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Национальная полиция Украины полностью способствует следствию и заинтересована во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. Очищение системы от недобросовестных работников остается одним из ключевых приоритетов Национальной полиции. На любые проявления коррупции или злоупотребления служебным положением будет жесткая и принципиальная реакция независимо от должности, специального звания или заслуг,

– говорится в сообщении.

Также в полиции напомнили, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Сейчас служебное расследование продолжается, а окончательные выводы и возможные увольнения будут принимать после его завершения.

Как действовали "порноофисы" и что о них известно?

В Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях правоохранители провели масштабные обыски в управлениях Нацполиции и разоблачили коррупционную схему, которая, по данным следствия, обеспечивала "крышу" для нелегальных "порноофисов".

Речь идет о помещении, где изготавливали и распространяли запрещенный контент через интернет. По версии следствия, схема работала как системное "невмешательство" за ежемесячное вознаграждение.

Посредник через связи в полиции координировал передачу средств и предупреждения о возможных проверках. Деньги передавались как наличными, так и через других людей, а общение велось в закрытых чатах с использованием условных обозначений.

Как действовала схема "крышевания":

ежемесячно чиновники получали около 20 тысяч долларов за "невмешательство";

еще 5 тысяч долларов оставались посреднику; правоохранители не документировали преступления и не проводили прекращение работы объектов;

участники использовали мессенджеры и договоренности о "предупреждении" проверок;

зафиксировано несколько траншей передачи средств, в частности 45 и 25 тысяч долларов.

Следствие установило, что ключевым посредником был водитель одного из должностных лиц системы МВД, который координировал движение средств и контакты между сторонами. Именно через него происходила передача взяток к руководителям региональных управлений.

Кто был вовлечен в схему?

Во время спецоперации задержали:

начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;

заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;

водителя автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника.

Во время одной из финальных операций посредника задержали "на горячем" во время получения очередного транша в 25 тысяч долларов. Часть этих средств, по данным следствия, снова предназначалась руководству полиции.

Правоохранители также задокументировали регулярные передачи денег, которые поступали через различные каналы, включая передачи через третьих лиц, которые могли не знать о преступном характере действий.