Об этом в эфире программы "Что это было?" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он также объяснил, что Медведчук был полезным для Порошенко, как посредник с Путиным.

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Гайдай рассказал о сотрудничестве Порошенко и Медведчука

Во времена президентства Петра Порошенко, переговорами относительно возврата украинских пленных домой занимался Виктор Медведчук. По словам Гайдая, Порошенко объяснял, что это якобы единственный человек, который может договориться с оккупантами.

Гайдай отметил, что это было прикрытием. На самом деле Порошенко нужен был Медведчук, для того, чтобы он решал его личные коммерческие вопросы, в частности, договаривался с Владимиром Путиным.

Но он (Медведчук – 24 канал) не нужен был, чтобы их (пленных – 24 канал) вернуть. А был нужен ради компенсации заводу, ради схем и всего прочего,

– отметил политтехнолог.

Таким образом Порошенко мог оправдаться перед обществом, почему воздушное пространство было открыто только для Медведчука, как объяснил Гайдай.

Порошенко готовил место для Медведчука

Кроме того, он напомнил, что до Медведчука переговорами по возврату пленных занимался, в частности, полковник Владимир Рубан. По словам самого полковника, Порошенко препятствовал его работе. "Он зачищал площадку для Медведчука", – подчеркнул Гайдай.

Сергей Гайдай в программе "Что это было?" за 2 июня: смотрите видео