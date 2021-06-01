Информационный и аналитический отделы фракции партии подготовили документ, который получили журналисты. Там информацию о возможной причастности лидера "ЕС" к схемам с углем называют "лживой" и "собственным мнением" журналистов.

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Основные положения, которые советуют говорить нардепам "ЕС"

"В 3 серии Бигуса уже нет ни одного лживого утверждения, что Порошенко поручал Медведчуку вести переговоры с террористами о поставках угля или что давал приказ возить туда наличные. И Денис Бигус, и Алиса Юрченко теперь отделяют утверждение от собственных мыслей словами "по моему мнению" или "мы предполагаем", – говорится в документе.

По мнению аналитиков партии, это свидетельствует о том, что у журналистов "нет подтвержденной и проверенной информации и они не хотят нести ответственность за распространение лжи".

Тезисы разделены на два блока:

один из них посвящен последней, 3 серии расследования;

второй – всему циклу в целом.

Нардепам не рекомендуют поднимать вопрос по фильмам самостоятельно.

Однако в документе говорится:

депутаты должны напоминать о роли Медведчука в вопросе переговоров об освобождении заложников и о том, что Порошенко "удалось вернуть домой около 3 тысяч человек";

утверждение об обмене "трубы Медведчука" на Севастопольский морской завод является "ложными".

"Предприятие, которое до войны принадлежало Инвестиционному фонду Петра Порошенко, после аннексии Крыма было конфисковано российской оккупационной властью. Руководство завода, которому удалось вывезти документацию из оккупированного Крыма, рискуя жизнью и свободой, перерегистрировало предприятие на подконтрольной территории Украины. А Шевченковский суд в 2016 году признал решение оккупационных властей о конфискации завода жалкими – и это судебное решение действующее сегодня", – отметили авторы документа.

Также депутатам советуют:

напоминать о квартире супругов Зеленских в Ялте и о том, что она была перерегистрирована по законам России;

говорить, что обществу пытаются навязать мысль о связи Медведчука с Порошенко и что это "черный пиар, который координируется командой Зеленского";

приводить "доказательства сотрудничества Зеленского и Медведчука". Прежде всего – "неслыханное обогащение при президентстве Зеленского". Они могут цитировать данные рейтинга журнала "Фокус", согласно которому в 2018 году у Медведчука было 55 миллионов долларов, а в 2020-м – уже 1,2 миллиарда долларов;

говорить, что Медведчук после победы Зеленского на президентских выборах стал нардепом и владельцем 3 телеканалов, на которых "слуги народа" появлялись чаще, чем депутаты "ОПЗЖ";

еще одним "доказательством сотрудничества" составители документа считают, что СНБО наложила санкции лишь на 2 компании Медведчука из 100, а после наложения санкций на нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" им "начали заправлять Игорь Коломойский и Игорь Сечин, которого называют кошельком Путина" .

Более того, в документе говорится, что битум для "Большого строительства" поставляет белорусский бизнесмен Николай Воробей, якобы связанный с Медведчуком. Также заместителем председателя ВСК по расследованию государственных измен назначен однопартиец Медведчука – экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Несмотря на обвинения в тяжком преступлении – государственной измене, Медведчуку позволили комфортно находиться в своей роскошной вилле, а не в тюрьме. Попытка прокуратуры изменить меру пресечения хотя бы на залог провалилась в суде", – говорится в документе фракции.

Обратите внимание! 31 мая журналисты обнародовали 3 часть расследования о так называемых "пленках Медведчука". На этот раз речь идет о закупке угля у оккупантов Донбасса. На так называемых "пленках Медведчука" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривался о поставках угля от оккупантов.