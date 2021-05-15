Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" во время поездки во Львов побывал в Украинском католическом университете. Как известно, этот вуз УГКЦ входит в перечень лучших учебных заведений Украины. При этом университет финансируется исключительно на частные средства. На днях стало известно, что Петр Порошенко пожертвовал 100 тысяч долларов на строительство нового Коллегиума УКУ.

"Новый Коллегиум УКУ – это масштабное формационное пространство для студентов, работников и гостей нашего университета. Дом спроектированный по модели living learning community – сообщества, что живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", – говорится в сообщении университета.

Петр Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет – это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования как привлечение в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".

"Впервые приехал в Украинский католический университет почти 20 лет назад. К отцу Ректору меня тогда привел Борис Гудзяк. Мы тогда вспомнили фразу Черчилля: "Мы строим стены, а стены строят нас". Я думаю, что в УКУ – одни из лучших стен, которые строят одних из лучших людей", – поделился воспоминаниями Порошенко.

"Наша команда ввела множество реформ с 2014 по 2019 годы, которые, к сожалению, оказались не необратимыми. А чтобы этот путь оказался необратимым, нам нужна ваша энергия, ваше убеждение, ваш дух. Мы должны быть единомышленниками не только в духовном, профессиональном, патриотическом, но и в политическом плане и совместно защищать нашу европейскую державу. Верю, что профессорско-преподавательский состав, наша Церковь будет помогать в этом. Думаю, когда нас будет смотреть большое количество студентов со всей Украины – они точно будут завидовать студентам Украинского католического университета", – отметил пятый президент.

"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом – вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", – отмечает пятый президент.

"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на самых высоких ступенях украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ИТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", – констатирует Порошенко.

"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди из разных концов Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", – убежден Петр Порошенко.

"Для меня была большая честь пожертвовать на строительство нового Коллегиума УКУ. Это было то, чем я мог помочь структуре, что олицетворяет высочайшее качество образования. Так студенты, которые выходят из УКУ, не просто обладают уровнем знаний, не просто патриоты, не просто профессионалы, они сочетают современные технологии обучения и исторические категории морали, с которыми здесь воспитывают. Студенты УКУ являются еще и активными гражданами Украины, которые интересуются политикой, которые знают, за что они борются. И сегодня во время общения с ними, я имел возможность в этом убедиться", – говорит Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил весь профессорско-преподавательский состав УКУ.

"Спасибо Ректору Богдану Праху – большом моему другу, который является для меня вдохновителем в тех делах, которые я делаю", – написал Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.