Порошенко во Львове посетил УКУ: это одни из лучших стен, которые "строят" лучших людей
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" во время поездки во Львов побывал в Украинском католическом университете. Как известно, этот вуз УГКЦ входит в перечень лучших учебных заведений Украины. При этом университет финансируется исключительно на частные средства. На днях стало известно, что Петр Порошенко пожертвовал 100 тысяч долларов на строительство нового Коллегиума УКУ.
Источник:телеграм Петра Порошенко
"Новый Коллегиум УКУ – это масштабное формационное пространство для студентов, работников и гостей нашего университета. Дом спроектированный по модели living learning community – сообщества, что живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", – говорится в сообщении университета.
Петр Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет – это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования как привлечение в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".
"Впервые приехал в Украинский католический университет почти 20 лет назад. К отцу Ректору меня тогда привел Борис Гудзяк. Мы тогда вспомнили фразу Черчилля: "Мы строим стены, а стены строят нас". Я думаю, что в УКУ – одни из лучших стен, которые строят одних из лучших людей", – поделился воспоминаниями Порошенко.
"Наша команда ввела множество реформ с 2014 по 2019 годы, которые, к сожалению, оказались не необратимыми. А чтобы этот путь оказался необратимым, нам нужна ваша энергия, ваше убеждение, ваш дух. Мы должны быть единомышленниками не только в духовном, профессиональном, патриотическом, но и в политическом плане и совместно защищать нашу европейскую державу. Верю, что профессорско-преподавательский состав, наша Церковь будет помогать в этом. Думаю, когда нас будет смотреть большое количество студентов со всей Украины – они точно будут завидовать студентам Украинского католического университета", – отметил пятый президент.
"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом – вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", – отмечает пятый президент.
"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на самых высоких ступенях украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ИТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", – констатирует Порошенко.
"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди из разных концов Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", – убежден Петр Порошенко.
"Для меня была большая честь пожертвовать на строительство нового Коллегиума УКУ. Это было то, чем я мог помочь структуре, что олицетворяет высочайшее качество образования. Так студенты, которые выходят из УКУ, не просто обладают уровнем знаний, не просто патриоты, не просто профессионалы, они сочетают современные технологии обучения и исторические категории морали, с которыми здесь воспитывают. Студенты УКУ являются еще и активными гражданами Украины, которые интересуются политикой, которые знают, за что они борются. И сегодня во время общения с ними, я имел возможность в этом убедиться", – говорит Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил весь профессорско-преподавательский состав УКУ.
"Спасибо Ректору Богдану Праху – большом моему другу, который является для меня вдохновителем в тех делах, которые я делаю", – написал Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке.
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